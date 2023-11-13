“Цей бородатий у@бок”: мер Дніпра відреагував на підозру в держзраді для Олександра Дубінського

13 листопада СБУ оголосила про підозру в держзраді нардепу Олександру Дубінському. За інформацією правоохоронців, Дубінський нібито працював на росіян. Депутат мав позивний “Буратіно” і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління російського генштабу (ГРУ).
На цю новину відреагував міський голова Дніпра Борис Філатов, який назвав нардепа “бородатим у@бком”.
Філатов згадав моменти, коли Дубінський, ще працюючи на телеканалі 1+1 називав мера Дніпра вбивцею собак.
Російською. Для цільової аудиторії. Я не відчуваю жодних емоцій щодо Сашка Дубинського. Людину, яка на «Г+Г» щотижня знімала про мене «страшне кіно». Як Філатов все вкрав. Це не допомогло ні Саші, ні Ігореві Валерійовичу. Вибори я виграв із результатом у 80 відсотків. Цей бородатий у@бок ( моє, до речі, улюблене слово ) розповідав, що Я вбиваю собаку. Я. Людина, яка має дев’ять собак і три коти. Їх убиваю. А у відповідь я назвав його «говорючою дружиною Коломойського», – написав Філатов.
Далі мер Дніпра продовжив:
І тут настала черга Саші Дубинського. Який так подобався «керманича», поки не відкрив свій «собачий рот». І відразу став державним зрадником. «Ні обіцянок, ні пробачень» (с) Пам’ятаєте це гасло?, – написав Філатов.
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