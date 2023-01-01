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  • Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)

Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)

Сьогодні 17:02
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У Дніпрі був неймовірний захід сонця.

Новости Днепра про Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)

Перший у цьому році захід сонця був незвичайним. Сьогодні в Дніпрі було хмарно, але під кінець дня сонечко порадувало нас.

Такий захід сонця віщує зміну погоди. За народними повір’ями, через декілька днів може піти дощ.

Проте поки що можна насолодитися неймовірно красивим заходом сонця.

Новости Днепра про Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)

Новости Днепра про Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)

Новости Днепра про Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)

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Новости Днепра про Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)Українська Новости Днепра про Це треба побачити: у Дніпрі в перший день року був неймовірний захід сонця (ФОТО)Русский

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