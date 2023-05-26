«Це — терор»: Філатов розповів про наслідки ракетного удару росіян по лікарні у Дніпрі. Завтра у місті день жалоби

Удень 26 травня росіяни здійснили черговий воєнний злочин, вдаривши по одній з лікарень у Дніпрі.

Наразі відомо про двох загиблих і близько трьох десятків поранених, серед яких є діти. Розбір завалів триває. Також завтра у Дніпрі оголошено день жалоби.

«Постраждалих могло бути більше. Фактично, людей врятувало диво. На момент атаки по лікарні там тривала «перезмінка». А лише кілька тижнів тому родини переселенців, що тимчасово проживали на другому поверсі медзакладу, звідти виїхали. Тож, може, диво станеться ще раз. І ми знайдемо тих медпрацівників, з якими нині немає звʼязку. І що кількість жертв не зростатиме далі», — повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Перебуваючи на місці трагедії, він наголосив, що місто вже має перші дані щодо завданих руйнувань. Так за підсумками масованої ракетної атаки вночі і денного обстрілу, у місті більше ніж тисяча вибитих вікон. Постраждали прилеглі житлові будинки та стадіон, а також школи, дитсадки, позашкільні заклади, одна з амбулаторій.

Пошкоджені деякі інфраструктурні та торгові об’єкти, а також комунікації. Тих, хто зазнав збитків, міський голова закликав звертатися до районних адміністрацій.

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