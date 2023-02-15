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Це рекорд: у Дніпрі за добу народилося 36 немовлят

Сьогодні 12:18
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Життя завжди перемагає!

Новости Днепра про Це рекорд: у Дніпрі за добу народилося 36 немовлят

У Дніпрі, попри війну та всі труднощі, продовжується життя: містяни працюють та допомагають ЗСУ, утворюються нові сім’ї та народжуються діти.

Так, за минулу добу у нашому місті на світ з’явилося 36 немовлят.

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.

З них 20 дівчаток та 16 хлопчиків. Чотирьох діточок народили жінки-переселенки.

У міськраді зазначили, що це новий рекорд з народжуваності цього року!

І це вкотре доводить, що українців не зламати! Вистоїмо та переможемо!

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Новости Днепра про Це рекорд: у Дніпрі за добу народилося 36 немовлятУкраїнська

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