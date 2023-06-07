“Це не росіяни”: астротаролог із Дніпра оскандалилася, звинувативши Україну в підриві ГЕС

Їй довелося вибачатися.

Блогерка із Дніпра Єлизавета, яка представляється астротарологинею та астропсихологинею, звинуватила у підриві Каховської ГЕС Україну. У своєму Instagram вона запостила сторіс, в якій зазначила, що в неї “болить душа за Україну”, але “це точно не справа рук росіян”.

Вона стверджувала, що не знає всієї правди, а те що пишуть українські ЗМІ “далеке від реальності”.

Також вона звинуватила українських військових у тому, що ЗСУ підірвали ГЕС, щоб ніби-то відкласти контрнаступ. По суті, блогерка повністю повторила наративи російської пропаганди, які вчора розганялися у ворожих ЗМІ та проросійськими пропагандистами за кордоном.

Скріни з публікацією розлетілися мережею. Люди не стримували свого обурення та вимагали, щоб блогерка перепросила за такі слова та понесла покарання.

Сьогодні, 7 червня, у Telegram-каналі “Оперативний ЗСУ” з’явилося відео, у якому так звана астропсихологиня вибачається.

“Я шкодую, що своїми сторіз у соціальній мережі Instagram дискредитувала Збройні сили України. Своїми неправильно висловленими думками створила загрозу інформаційній безпеці України. Обіцяю, що надалі я буду думати, що публікувати в соціальних мережах. Шановні українці, прошу не повторювати мої помилки”, – заявила вона на камеру.

Зауважимо, що зараз її профіль в соцмережах закритий.

Ми ж закликаємо фільтрувати інформацію та не довіряти сумнівним інфлюенсерам в мережі, адже деякі з них можуть працювати на ворога, усвідомлюючи це чи ні.

Зауважимо, що це не вперше, коли через свою необачність блогери із Дніпра втрапляють у скандали. Раніше блогерку родом із Дніпра Анну Алхім звинуватили в тому, що вона навела ракети на лікарню у Дніпрі.

Нагадаємо, на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС поступово затоплює міста та села. Зокрема, у Херсоні, вода дійшла до 3 поверху багатоквартирних будинків.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: