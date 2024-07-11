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“Це не пташки, це саранча”: на Дніпропетровщині зазнімкували нашестя сарани

Сьогодні 14:04
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У Криворізькому районі помітили величезний рій сарани.
Новости Днепра про

Фото з відкритих джерел.

У місцевих Telegram-каналах Кривого Рогу, розповсюдили два відео, на яких видно нашестя сарани, які заполонили вулиці.

За інформацією з Telegram-каналу “На Часі: Кривий Ріг”, рій шкідників зазнімкувала у селищі Мар’янівка місцева мешканка. 

Я не знаю, що це відбувається, але це не пташки…це – саранча, – можна почути на відео.

На іншому відео авторка показала, ймовірно, пошкоджений шкідниками, очерет, а також на половину з’їдене сараною дерево. 

Варто зазначити, що нещодавно сарана налетіла на Харківщину – на площі приблизно 100 га. за середньої чисельності 30-40 екз. на кв. м, а в осередках – понад 80 екз. на кв. м. – Про це йдеться у публікації Держпродспоживслужби. 

Зазначається, що за результатами обстежень запроваджено особливий режим із захисту рослин, оскільки 1 особина сарани за період життя з’їдає до 500 г зелені, а її потомство – кількість трави, достатню на 1 рік двом вівцям. Сарана швидко розмножуються та розповсюджується, що завдає великих економічних збитків у процесі вирощування сільськогосподарської продукції. 

За словами Сергія Ткачука, голови, Держпродспоживслужбі, ймовірна причина нашестя – збройна агресія рф, яка загрожує фітосанітарній, епізоотичній та продовольчій безпеці.

Окрім того, основною причиною розмноження сарани є аномальна спека, яка протриває в Україні ще мінімум два тижні.

Наразі офіційних коментарів від Держпродспоживслужби щодо саранових у Дніпропетровській області немає. Окрім того, вчора, 10 липня, на офіційному порталі опублікували моніторинг про стан розвитку та поширення основних шкідників і хвороб сільськогосподарських рослин області. Там зазначається, що саранові в ареалі резервації (на неорних землях, балках, толока, у рибгоспах «Самарський» та «Петриківський») середня чисельність – 0,6, максимально екз./м². 

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