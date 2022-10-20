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  • Це може стати історичною катастрофою: окупанти замінували греблю та агрегати Каховської ГЕС

Це може стати історичною катастрофою: окупанти замінували греблю та агрегати Каховської ГЕС

Сьогодні 21:15
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Російські окупанти замінували греблю та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб’єктів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед Європейською радою.

Новости Днепра про Це може стати історичною катастрофою: окупанти замінували греблю та агрегати Каховської ГЕС

“У нас є інформація, що російські терористи замінували дамбу та агрегати Каховської ГЕС. Це один із великих енергооб’єктів. Дамба цієї ГЕС містить обсяги близько 18 млн кубометрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні затоплення опиняться близько 80 населених пунктів, включаючи Херсон”, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, через підрив греблі можуть постраждати сотні тисяч людей. Також значна частина півдня України може залишитись без води.

Крім того, через теракт ЗАЕС може залишитись без води для охолодження.

Це може стати історичною катастрофою.

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Новости Днепра про Це може стати історичною катастрофою: окупанти замінували греблю та агрегати Каховської ГЕСУкраїнська Новости Днепра про Це може стати історичною катастрофою: окупанти замінували греблю та агрегати Каховської ГЕСРусский

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