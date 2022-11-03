“Триває бойова робота ППО”, – Лукашук прокоментував вибухи на Дніпропетровщині

За попередніми даними, працює ППО.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив роботу ППО по ворожим дронам.

“Дістали росіяни та їхні “мопеди”. Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів”, – написав Лукашук.

Голова облради також закликав усіх залишатися в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладати фото/відео в соціальні мережі.

Також Лукашук додав, що варто чекати на гарні новини.

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