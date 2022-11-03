Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Триває бойова робота ППО”, – Лукашук прокоментував вибухи на Дніпропетровщині

“Триває бойова робота ППО”, – Лукашук прокоментував вибухи на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:54
просмотров

За попередніми даними, працює ППО.

Новости Днепра про

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив роботу ППО по ворожим дронам. 

Новости Днепра про

“Дістали росіяни та їхні “мопеди”. Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів”, – написав Лукашук.

Голова облради також закликав усіх залишатися в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладати фото/відео в соціальні мережі.

Також Лукашук додав, що варто чекати на гарні новини.

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Не ризикуйте: 9 мешканців Дніпропетровщини отруїлися грибами
    Новини Дніпра
    01.11.2022 09:30
    Не ризикуйте: 9 мешканців Дніпропетровщини отруїлися грибами

    Будьте обережні!

    На Дніпропетровщині жінка накричала на чоловіка та отримала штраф
    Новини Дніпра
    31.10.2022 08:00
    На Дніпропетровщині жінка накричала на чоловіка та отримала штраф

    У Кривому Розі місцеву мешканку суд оштрафував за домашнє насильство,…

    У річницю визволення Дніпра у Другій світовій Філатов передав сучасним українським захисникам чергову партію техніки
    Новини Дніпра
    25.10.2022 13:50
    У річницю визволення Дніпра у Другій світовій Філатов передав сучасним українським захисникам чергову партію техніки

    Дніпро вшановує 79-ту річницю визволення від нацистських окупантів. Цьогоріч вона…

    Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо
    Новини Дніпра
    25.10.2022 08:00
    Дніпрянин Микита Тульских став бронзовим призером Кубка Європи з дзюдо

    Про це йдеться у повідомленні Дніпровської міської ради.

    Наверх