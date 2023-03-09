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  • Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам’ятник Шевченку

Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам’ятник Шевченку

Сьогодні 14:44
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9 березня 1814 року в маленькому селі Моринці нині Черкаської області народився хлопчик, якому було назначено долею стати Пророком для українців, пробудити нас від національної сплячки і прославити українську літературу.

Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник Шевченку

Тарас Шевченко народився у дуже складний час для України, коли ми не мали власної незалежної держави і були закріпачені указом Катерини II. Патріотичної поезії Тараса Шевченка дуже боялась російська імперія, яка намагалася русифікувати усіх українців. Шевченка прозвали Кобзарем, тобто хранителем народної пам’яті. А його настанови до нащадків стали для нас надзвичайно актуальними під час повномасштабної війни з росією.

Сьогодні у Дніпрі у парку ім. Шевченка до дня народження Кобзаря організували культурно-патріотичний захід. З цієї нагоди пам’ятник Тарасові Шевченку прикрасили великим прапором України.

Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник Шевченку

Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник Шевченку

Стяг майорить у його руці.

Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник Шевченку

Після цього була святкова програма з виступами творчих колективів, декламуванням віршів відомого поета.

Про це повідомляють у Дніпровській міській раді.

Тутешній пам’ятник Шевченку є найбільшим у світі. Разом з п’єдесталом він сягає близько 18 метрів. До дня народження поета одягнули пам’ятник у величезний прапор України, – зазначили у міськраді.

Та додали:

Тарас Шевченко тримає у руці наш символ незламності — національний прапор. Він майорить так, що його видно з різних куточків міста.

Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник Шевченку

Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник Шевченку

Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник Шевченку

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Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник ШевченкуУкраїнська Новости Днепра про Тримає у руці величезний прапор: у Дніпрі прикрасили пам'ятник ШевченкуРусский

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