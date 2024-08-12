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Тримався за металевий прут: на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик мало не впав у шестиметровий колодязь

Сьогодні 10:01
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У Кам'янському районі 11-річний хлопчик мало не впав у глибокий технічний колодязь.

Новости Днепра про Тримався за металевий прут: на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик мало не впав у шестиметровий колодязь

9 серпня близько 13:30 у Кам’янському районі у місті П’ятихатки з цікавості 11-річний хлопчик з цікавості заліз у технічний колодязь, однак вибратися назад вже не зміг.

Про це розповіли в пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області. 

Дитину, що міцно трималася за металевий прут, помітили перехожі, та покликали на допомогу. Крики почули правоохоронці, що перебували неподалік, та вирушили на місце. 

На щастя, поліціянти змогли врятувати хлопчика від падіння на дно шестиметрового колодязя: допомогли йому підтягнутися та витягнули на поверхню. 

Дитина відбулася переляком. На місце викликали батьків, правоохоронці провели з ними профілактичну бесіду. 

Шановні батьки! Будьте свідомими та відповідальними! Адже безпека дітей залежить саме від дорослих. Ймовірність стати заручником непередбачуваних обставин настає для дитини саме у ті моменти, коли вона залишається без нагляду, – закликали в поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі жінка випадково впала в комунікаційних колодязь.

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Новости Днепра про Тримався за металевий прут: на Дніпропетровщині 11-річний хлопчик мало не впав у шестиметровий колодязьУкраїнська

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