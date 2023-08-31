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  • Тримала інспекторку зі спини, поки чоловік бив патрульного: нове відео інциденту в Дніпрі

Тримала інспекторку зі спини, поки чоловік бив патрульного: нове відео інциденту в Дніпрі

Сьогодні 18:23
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Нові деталі резонансної стрілянини у Дніпрі.

Новости Днепра про Тримала інспекторку зі спини, поки чоловік бив патрульного: нове відео інциденту в Дніпрі

З’явилося нове відео, яке може свідчити про те, що водійка-пасажирка та застрелений чоловік напали на поліцейських. 

Відео опублікувало видання РБК-Україна. 

На записі видно, що жінка, яка була на водійському сидінні, коли патрульні зупинили автомобіль, схопила ззаду інспекторку та тримала, поки її супутник бив другого правоохоронця. 

Раніше ЗМІ повідомили, що жінці готують підозру. Згодом поліція офіційно заявила про відкриття кримінальної справи за фактом нападу на патрульних, але ймовірній нападниці ще не висували обвинувачення. 

 

Нагадаємо, затриманий патрульний під час засідання свою вину не визнав. Правоохоронець вважає, що перед тим, як дістати зброю, використав усі наявні засоби, щоб зупинити нападника. Він також не згоден на запобіжний захід – тримання під вартою, адже, як заявляє, перебуває на лікуванні, по-друге, не вчиняв злочину, в якому його підозрюють.

Зауважимо, що прокуратура просить суд призначити затриманому запобіжний захід у вигляді 60 діб арешту без права внесення застави.

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Новости Днепра про Тримала інспекторку зі спини, поки чоловік бив патрульного: нове відео інциденту в ДніпріУкраїнська

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