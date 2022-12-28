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  • Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

Сьогодні 12:11
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У Дніпрі досить легко знайти приватний будинок за ціною до 600 тис. грн. По метражу він здатен замінити квартиру, а ось за зручностями - це опціонально. Недороге житло знаходиться, як правило, за 20 хвилин їзди від центру міста, часто частина зручностей винесена на вулицю. Але при цьому такий будинок має своє подвір'я, де можна облаштувати все: від дитячого майданчика до гаража, та водночас – і просторий підвал, який може бути укриттям. Журналісти dnepr.info зібрали добірку недорогих будинків на продаж у Дніпрі.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

333 тис грн коштуватиме будинок з ділянкою на Ігрені. У будинку одна кімната та кухня, загальна площа будівлі 27 кв.м. Будівля була збудована понад 50 років тому, опалюється за допомогою твердопаливного котла. Стан житловий, але потрібний ремонт. На ділянці централізований всі зручності та проведено центалізований водовід. На подвір’ї ростуть плодові дерева.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

Стільки ж хочуть за будинок у 55 кв.м розташований у Таромському. Будинок був збудований близько 40 років тому. У ньому три кімнати, парове опалення, проведено воду та газ. Зручності у дворі. Сама ділянка 15 соток. На території є гараж, літня кухня з проведеним туди газом, господарські будівлі. Поруч ліс, озеро. Будинок гостро потребує ремонту.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

352 тис грн коштуватиме будинок у районі вулиці Передової. У ньому три кімнати та кухня. Загальна площа 69 кв. м. Санвузол знаходиться на вулиці, але можна «перенести» його і до будинку, є вода та газ, індивідуальне опалення. На додачу йде ділянка на 7 соток землі.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

519 тис грн просять за будинок, розташований у Діївці-1. Будівлю було зведено близько 50 років тому. Проведено газ, є вода та електрика. Туалет на вулиці, але планування будинку дозволяє зробити там ванну кімнату. Загальна площа будинку 60 кв. м. У приміщенні нещодавно був ремонт, частково поміняні вікна. Будинок глинобитний, а отже, добре тримає тепло. На ділянці є гараж. Сам двір – 15 соток.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

482 тис грн просять за будинок-дачу у Новокодацькому районі Дніпра. Будівлю було збудовано близько 5 років тому з газоблоків. Опалюється буржуйкою, влітку охолоджується кондиціонером. Загальна площа 50 кв.м. У приміщенні є всі вигоди і одна кімната. Продають разом із меблями. Власник пише, що селище, де знаходиться будинок охороняється. У дворі альтанка та дитячий майданчик, плодові дерева та 5 видів винограду.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

За 556 тис грн у Дніпрі можна купити будинок у Самарському районі. Був збудований понад 40 років тому. Встановлено індивідуальне газове опалення, є газ, вода та електрика. Зручності у дворі.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

593 тис коштуватиме будинок у районі житлового масиву Клочко-6. У ньому 39 кв.м, дві кімнати та двір на 3 сотки. У будинок заведено всі комунікації, встановлено двоконтурний котел та лічильники, але він потребує ремонту.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

Стільки ж хочуть за будинок у Краснопіллі. Загальна площа приміщення 86 кв. м. У ньому п’ять кімнат. Під будинком – підвал на три кімнати, обладнаний під бомбосховище. Всі зручності у будинку. Стан житловий. На додачу до будинку йде 11 соток землі у дворі.

Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у Дніпрі

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Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Трикімнатне бомбосховище та опалення буржуйкою: як виглядає будинок за 333 тис грн на продаж у ДніпріРусский

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