Тричі за день росіяни обстрілювали Дніпропетровщину

Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.

Понад два десятки снарядів із важкої артилерії ворог випустив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обійшлося без загиблих та поранених. Наслідки обстрілу уточнюються.

Раніше ми писали, що Росіяни з РСЗВ обстріляли Херсон: щонайменше 6 загиблих

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