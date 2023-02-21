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Тричі за день росіяни обстрілювали Дніпропетровщину

Сьогодні 21:15
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Ворог тричі на день обстріляв Нікополь та район.

Новости Днепра про Тричі за день росіяни обстрілювали Дніпропетровщину

Понад два десятки снарядів із важкої артилерії ворог випустив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Обійшлося без загиблих та поранених. Наслідки обстрілу уточнюються.

Раніше ми писали, що Росіяни з РСЗВ обстріляли Херсон: щонайменше 6 загиблих

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