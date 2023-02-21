Тричі за день росіяни обстрілювали Дніпропетровщину

Понад два десятки снарядів із важкої артилерії ворог випустив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.
Обійшлося без загиблих та поранених. Наслідки обстрілу уточнюються.
Раніше ми писали, що Росіяни з РСЗВ обстріляли Херсон: щонайменше 6 загиблих
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