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  • Три жительки Дніпра за гроші переправляли чоловіків за кордон: яку схему вигадали

Три жительки Дніпра за гроші переправляли чоловіків за кордон: яку схему вигадали

Сьогодні 10:34
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Чергову бізнес-схему організували мешканки Дніпра.

Новости Днепра про Три жительки Дніпра за гроші переправляли чоловіків за кордон: яку схему вигадали

Вони розробили та впровадили схему, що допомагала охочим уникнути мобілізації та виїхати за межі України.

Підозрювані обіцяли надати пакет документів про проходження липової військо-лікарської комісії. Необхідні довідки надавала одна із фігуранток – донька організаторки схеми, яка працювала у лікарні. 

Пакет документів “під ключ” жінки продавали за 2 тисячі доларів. За медичну частину клієнти мали сплатити тисячу та ще стільки ж, щоб отримати необхідні довідки на руки. Отримані довідки про обмежену придатність до військової служби ухилянти могли використовувати для виїзду за кордон.

Слідчі Дніпровського районного управління поліції викрили підозрюваних жінок, віком 27, 36 та 45 років.

На підставі зібраних доказів їм вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Також одній з жінок повідомлено про підозру за ч. 1,4 ст. 358 ККУ.

18 січня справу скерували на розгляд до суду.

Новости Днепра про Три жительки Дніпра за гроші переправляли чоловіків за кордон: яку схему вигадали

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Новости Днепра про Три жительки Дніпра за гроші переправляли чоловіків за кордон: яку схему вигадалиУкраїнська

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