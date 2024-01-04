Три доньки залишилися без тата: перед Новим роком на фронті загинув 39-річний солдат із Дніпропетровщини

Вічна слава Герою!

У бою за Україну 31 грудня поблизу населеного пункту Урожайне на Донеччині загинув солдат Микола Моісеєнко із Дніпропетровської області. Йому було 39 років.

Про це повідомив Андрій Білоусов, міський голова Кам’янського.

У 2002-2004 роках Микола проходив строкову військову службу. До війни він працював на промислових підприємствах, а у березні 2022 року став на захист України.

У воїна залишилися дружина, три доньки, мати та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!

Читайте також:

Українська

Автор: