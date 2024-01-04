Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Три доньки залишилися без тата: перед Новим роком на фронті загинув 39-річний солдат із Дніпропетровщини

Три доньки залишилися без тата: перед Новим роком на фронті загинув 39-річний солдат із Дніпропетровщини

Сьогодні 10:00
просмотров

Вічна слава Герою!

Новости Днепра про Три доньки залишилися без тата: перед Новим роком на фронті загинув 39-річний солдат із Дніпропетровщини

У бою за Україну 31 грудня поблизу населеного пункту Урожайне на Донеччині загинув солдат Микола Моісеєнко із Дніпропетровської області. Йому було 39 років.

Про це повідомив Андрій Білоусов, міський голова Кам’янського.

У 2002-2004 роках Микола проходив строкову військову службу. До війни він працював на промислових підприємствах, а у березні 2022 року став на захист України.

У воїна залишилися дружина, три доньки, мати та брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!

Читайте також:

Новости Днепра про Три доньки залишилися без тата: перед Новим роком на фронті загинув 39-річний солдат із ДніпропетровщиниУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинку
Новини Дніпра
Сьогодні 09:35
Має татуювання на лівій руці: на Дніпропетровщині поліція розшукує 15-річну дівчинку

Потрібна ваша допомога!

На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:33
На Дніпропетровщині ДСНС-ники врятували з вогню двох чоловіків (ФОТО)

Пожежі трапилися у Кам'янському та Марганці.

На Дніпропетровщині анонсували вибухи: де та коли
Новини Дніпра
Сьогодні 07:59
На Дніпропетровщині анонсували вибухи: де та коли

Без паніки - усе під контролем!

У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме
Новини Дніпра
Сьогодні 07:00
У Дніпрі сьогодні вимкнуть світло на 9 годин: де саме

Підготуйтеся!

Наверх