Три доньки залишилися без тата: перед Новим роком на фронті загинув 39-річний солдат із Дніпропетровщини

У бою за Україну 31 грудня поблизу населеного пункту Урожайне на Донеччині загинув солдат Микола Моісеєнко із Дніпропетровської області. Йому було 39 років.
Про це повідомив Андрій Білоусов, міський голова Кам’янського.
У 2002-2004 роках Микола проходив строкову військову службу. До війни він працював на промислових підприємствах, а у березні 2022 року став на захист України.
У воїна залишилися дружина, три доньки, мати та брат.
Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника. Вічна пам’ять і слава Герою!
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