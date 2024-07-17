Три дні блукав у лісопосадці: на Дніпропетровщині розшукали зниклого 71-річного чоловіка

У Нікополі розшукали 71-річного Меркулова Сергія, який зник 14 липня.

У ГУНП Дніпропетровської області повідомили про те, 71-річного Меркулова Сергія, який зник 14 липня, знайшли.

Нагадаємо, чоловік вийшов з дому ввечері 14 липня та до сьогодні його місцезнаходження було невідоме.

Його пошуки тривали протягом трьох днів: правоохоронці перевіряли чагарники лісосмуги та покинуті будівлі міста. Чоловіка вдалося знайти 16 липня – він забрів майже на 15 км від міста та мав явні ознаки зневоднення.

Виявилося, що дідусь заблукав у лісопосадці неподалік міста, вибився із сил, та зорієнтуватися і знайти шлях додому не зміг.

Після того, як його знайшли, на місце викликали швидку та передали 71-річного Меркулова Сергія лікарям.

Просимо громадян у разі зникнення близьких, невідкладно повідомляти про це до поліції. З урахуванням погодних умов і спеки – це може врятувати їх життя та запобігти летальним наслідкам, – закликають у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині виявили мертвою літню жінку, яку розшукувала поліція з 30 червня.

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