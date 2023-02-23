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  • Трухін написав заяву про складання мандату, після того як визнав свою вину в суді

Трухін написав заяву про складання мандату, після того як визнав свою вину в суді

Сьогодні 13:14
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Трухін подав у відставку.

Новости Днепра про Трухін написав заяву про складання мандату, після того як визнав свою вину в суді

Нардеп Олександр Трухін складає мандат — він написав відповідну заяву. Фото опублікував депутат від «Голосу» Ярослав Железняк. На ньому видно, що заява датована 22 лютого.

Железняк зазначив, що відповідну постанову вже вніс регламентний Комітет ВРУ і зала розгляне її на найближчому засіданні.

Нагадаємо, вчора відбулося засідання суду на якому нардеп Олександр Трухін оголосив, що пішов на угоду зі слідством та визнав, що пропонував хабар поліцейським. Цю угоду вже схвалив суд, тому тепер Трухін має перерахувати 6 мільйонів гривень на рахунок проєкту United24, а саме на «Армію дронів». Крім цього, він має заплатити штраф 68 тисяч гривень. Це максимальна сума штрафу за статтею, за якою розглядають справу Трухіна.

Зазначимо, що Трухін в 2021 потрапив у ДТП, під час якої травмувалося шестеро людей. Спочатку нардеп заперечував свою причетність до цього, але пізніше “УП” опублікувало відео з боді-камер патрульних. Тоді нардеп пропонував “тихенько піти в ліс”, а поліціянти за винагороду мали зробити вигляд, що Трухін не причетний до ДТП.

Втім, на вчорашньому засіданні він визнав свою вину.  

Новости Днепра про Трухін написав заяву про складання мандату, після того як визнав свою вину в суді

Для довідки: Олександр Трухін – український підприємець, політик, народний депутат України 9-го скликання. Народився в Кам’янському на Дніпропетровщині. Закінчив Національний гірничий університет в Дніпрі. 

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