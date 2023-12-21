Троє жителів Кривого Рогу шпигували в Польщі на користь РФ

У Польщі засудили 11 українців, які шпигували на користь РФ

Польський суд засудив 14 російських шпигунів, які діяли на території країни. Серед них 11 українців, з яких троє – уродженці Кривого Рогу. Російські інформатори стежили за рухом гумдопомоги та влаштовували диверсії на залізниці.

Імена шпигунів опублікувало польське видання PAP.

Завербовані російськими спецслужбами шпигуни діяли від січня до березня 2023 року в Хелмі, Медиці, Перемишлі, а також у Жешуві, Варшаві та Помор’ї. Їх цікавили військові об’єкти та інфраструктура. Вони відстежували й документували проходження транспортних засобів із військовою та гуманітарною допомогою для України. Вони також готувалися до диверсій на залізниці.

На деякі важливі для спостереження об’єкти шпигуни хотіли причепити GPS-трекери. Зі своїми кураторами вони спілкувалися через Telegram.

Серед однієї із справ – підготовка диверсії на залізниці, коли терористи мали пустити з колій поїзд із військовим транспортом. За виконану роботу він запропонував виконавцям 10 тисяч доларів.

Шпигуни за вказівками кураторів виконували дрібні завдання: розклеювали листівки з закликами бити українців, підпалювали автомобілі та житло. Наприклад, за розклеювання листівок російські агенти отримували 5 доларів. За встановлення камери їм платили приблизно 300-400 доларів.

Усі зловмисники отримали від 1,1 року до 6 років позбавлення волі, штрафи від 1 тис. до 15 тис. злотих та конфіскацію отриманої винагороди. Неповнолітнього хлопця відправлять до виховного центру та зобов’яжуть продовжити навчання.

Видання опублікувало список українців, які отримали вирок:

19-річний Богдан С. з Полтави,

19-річний Артем А. з Херсона,

23-річний Дмитро С. з Мелітополя,

33-річний Роман З. з Миколаєва,

18-річний Ростислав К. із Кривого Рогу,

29-річний Андрій П. із Кривого Рогу,

26-річний Олексій П. із Кривого Рогу,

24-річний Вадим М. з Вінниці,

44-річний Ярослав Б. з Долини,

17-річний Богдан К. з Дубна,

17-річний Артур М. з Чернігова.

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