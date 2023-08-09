Троє загиблих: у Запоріжжі ракетою вдарили по храму та торговим точкам (ВІДЕО)

У сусідньому із Дніпром Запоріжжі через ракетний удар загинуло троє людей.

Про ракетний удар повідомив президент Зеленський. За його словами, влучили в житловий квартал. Місцеві кажуть, що вибух пролунав до оголошення тривоги.

Триває рятувальна операція. Всім постраждалим буде надано необхідну допомогу. І цей воєнний злочин росії неодмінно отримає свій вирок. А відповідь російським терористам буде на передовій – завдяки нашим героїчним воїнам, – повідомив президент.

У Запоріжжі зруйновані храм і торгові точки в Шевченківському районі, повідомляє Запорізька ОВА. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.

Наразі відомо про трьох загиблих. Рятувальна операція триває.

Володимир Зеленський опублікував відео з місця влучання російської ракети у Запоріжжі.

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