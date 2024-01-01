Троє дзюдоїстів із Дніпра увійшли до національного рейтингу найкращих спортсменів

Троє дзюдоїстів Дніпропетровщини потрапили в національний рейтинг кращих сезону 2023 року у своїх вагових категоріях.

Про це йдеться на сайті Федерації дзюдо в Дніпропетровській області.

За повідомленням, у ваговій категорії до 90 кг на першому місці завершив сезон дніпрянин Артем Бубир. Найкращі результати спортсмена у 2023 році — бронза Grand Slam в Анталії, срібло European Open в Мадриді та два сьомих місця на турнірах Grand Slam та Grand Prix. Тренують Артема Андрій Блошенко й Сергій Синілов.

У ваговій категорії до 78 кг найкращою за підсумками сезону стала ще одна представниця дзюдо Дніпропетровщини Єлизавета Литвиненко. Вона виборола бронзу на Мастерсі в Будапешті, срібло й бронзу на турнірах Grand Prix в Португалії та Австрії. Двічі фінішувала в сімці Чемпіонату Європи та турніру Grand Slam. Тренери дзюдоїстки — Андрій Блошенко й Ілля Чимчиурі.

Дніпрянка Руслана Булавіна — перший номер національного рейтингу у надважкій ваговій категорії +78 кг. Найкраще вона відборолась на European Open в Таллінні, де стала чемпіонкою. А ще фінішувала в п’ятірці молодіжного Чемпіонату Європи, в сімці турнірів Grand Slam в Туреччині й Гран Прі в Австрії. Руслана тренується під керівництвом Віталія Харламова та Яна Саркісянца.

Загалом у рейтингу визначено найкращих дзюдоїстів та дзюдоїсток в семи вагових категоріях. Його вперше було створено за моделлю рейтингів, які формуються в світовому дзюдо.

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