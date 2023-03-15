Троє дітей втекли від п’яної матері: на Дніпропетровщині поліція подбала про дітлахів

Троє дітей 8, 11 і 14 років прибігли до бабусі і відмовлялися повертатися додому, бо їхня п’яна мати погрожувала їм і поводилася агресивно.
І це вже не перший подібний випадок. Усього за два тижні до цього ситуація була аналогічною. Тоді поліцейські тимчасово влаштували дітей у сім’ю старшої сестри, а на матір склали протокол за ст. 184 КУпАП (неналежне виконання батьківських обов’язків).
Жінка висновків не зробила. З метою забезпечення безпеки дітей поліцейськими ухвалено рішення не залишати їх у сім’ї родичів. Брата та сестричок тимчасово оформили до лікарні, їх долею надалі займатиметься служба у справах дітей.
Щодо матері поліцейськими складено адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Жінку чекає суд.
Джерело: Ювенальна поліція
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