Тролейбуси із Дніпра будуть їздити Миколаєвом

Дніпровські тролейбуси колеситимуть дорогами Миколаєва.

До Миколаєва поїде ще декілька десятків тролейбусів, які виготовили в Дніпрі.

Нещодавно, Миколаїв відновив роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках проєкту по оновленню транспорту. Ще до повномасштабної війни місто закупило 30 тролейбусів моделі “Дніпро”, але через бойові дії вони так і не доїхали.

За словами директора миколаївського підприємства, яке займається міськими перевезеннями, на заводі у Дніпрі є вже необхідні 10 машин. Тож незабаром дніпровські тролейбуси їздитимуть Миколаєвом.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Києвом будуть кататися новенькі трамваї, які виготовили в Дніпрі.

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