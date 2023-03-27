Тролейбуси із Дніпра будуть їздити Миколаєвом - Днепр Инфо
Тролейбуси із Дніпра будуть їздити Миколаєвом
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Сегодня 17:59

Дніпровські тролейбуси колеситимуть дорогами Миколаєва.

Новости Днепра про Тролейбуси із Дніпра будуть їздити Миколаєвом

До Миколаєва поїде ще декілька десятків тролейбусів, які виготовили в Дніпрі. 

Нещодавно, Миколаїв відновив роботу з Європейським банком реконструкції та розвитку в рамках проєкту по оновленню транспорту. Ще до повномасштабної війни місто закупило 30 тролейбусів моделі “Дніпро”, але через бойові дії вони так і не доїхали.

За словами директора миколаївського підприємства, яке займається міськими перевезеннями, на заводі у Дніпрі є вже необхідні 10 машин. Тож незабаром дніпровські тролейбуси їздитимуть Миколаєвом. 

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Києвом будуть кататися новенькі трамваї, які виготовили в Дніпрі. 

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