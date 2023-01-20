Тролейбус, який курсував в об’їзд місця ракетного удару, відновив звичний рух

Про це повідомили в департаменті транспорту Дніпровської міськради.
Тролейбус №6 відновив рух за звичним маршрутом по вул. Набережна Перемоги.
Майже тиждень він курсував в об’їзд місця ракетного удару. Зазначимо, що в Дніпрі зараз курсують технічні рейси електротранспорту. Режим роботи у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00. У вихідні: з 07:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:30.
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