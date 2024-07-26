“Тріснуло ні з того ні з сього”: у Дніпрі на ж/м Тополя в припаркованому авто невідомим чином розбилось скло

У місцевих Telegram-каналах мешканець Дніпра повідомив про те, що вдень 25 липня невідомі розбили заднє скло машині, що стояла на парковці на одному з подвір’їв ж/м Тополя. Автор зазначив, що власник авто – його батько – не помітивши цього сів та поїхав у справах. Однак коли розбите скло помітили, було вже пізно – нікого зі свідків інциденту знайти не змогли.
Сьогодні (ред. – 25 липня) вдень з 17:00 до 19:00 стояла машина на подвір’ї ж/м Тополя-2… стояв keep Cherokee. Машина стояла на парковці та нікому не заважала. Хтось розбив заднє скло. Власник авто (мій батько – чоловік у віці) одразу не помітив лиха і поїхав. Туди вже повертався я і нікого зі свідків не зміг знайти, – розповів автор публікації.
Згодом з’явилася інформація від містянки, яка проходила повз машини у момент того, як в машині без причини тріснуло скло. За її словами, скло тріснуло “ні з того ні з сього”, а поряд ніхто не знаходився. В скло також ніхто нічого не кидав.
Я проходила в моментколи воно тріснуло просто ні з того ні з сього. Нікого поряд не було – ні дітей, ні людей… І біля машини нікого не було, – зазначила місцева жителька.
Справжня причина ситуації досі невідома.
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