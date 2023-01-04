Треба допомога: на Дніпропетровщині зникла 7-річна дівчинка

У Дніпропетровській області зникла 7-річна дитина.

Як повідомили в пресслужбі обласної поліції, на Дніпропетровщині зникла 7-річна школярка Анастасія Положенцева.

4 січня до правоохоронців звернувся родич дитина та розповів, що дівчинка вийшла із дому в селищі в Синельниковському районі. Востаннє її бачили 3 січня в помешканні заявника.

Прикмети: на вигляд 7 років, зріст приблизно 120 см, худорлява, волосся світле русяве трохи нижче плечей, очі блакитні.

Була одягнена у куртку синю до колін, світлу шапку, джинсові штани, черевики чорні невисокі. Телефона при собі не мала.

️Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце перебування дитини, прохання повідомити за телефонами: (098) 323 38 19, (050) 456 40 19, (050) 572 82 77.

upd: Стало відомо, що дівчинку знайшли. На щастя, з нею все добре.

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