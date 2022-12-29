Транспорт, вода, світло та тепло: оперативна ситуація у Дніпрі

УВАГА!
Міська влада повідомляє.
Оперативна інформація станом на 14:00.
Вже працюють усі котельні комунальних підприємств “Коменергосервіс”, ” Теплоенерго” та “Жилсервіс Дніпро”.
За інформацію енергопостачальних компаній у місті буде відновлено графіки ПЛАНОВИХ відключень, які діяли і раніше.
Електротранспорт також вже вийшов на маршрути.
Режим роботи технічних рейсів трамваїв та тролейбусів: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
(056) 732-12-12
(095) 732-12-12
(096) 732-12-12
(073) 732-12-12
Стежте за інформацією.
Все буде Україна!Виктория
Автор:
Важлива інформація!
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