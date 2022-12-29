Транспорт, вода, світло та тепло: оперативна ситуація у Дніпрі

У Дніпрі відновлено роботу всієї критичної інфраструктури. Міська влада зробила все можливе, аби це відбулося якомога оперативніше.

УВАГА!

Міська влада повідомляє.

Оперативна інформація станом на 14:00.

Вже працюють усі котельні комунальних підприємств “Коменергосервіс”, ” Теплоенерго” та “Жилсервіс Дніпро”.

За інформацію енергопостачальних компаній у місті буде відновлено графіки ПЛАНОВИХ відключень, які діяли і раніше.

Електротранспорт також вже вийшов на маршрути.

Режим роботи технічних рейсів трамваїв та тролейбусів: з 06:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Стежте за інформацією.

Все буде Україна!

Українська

Автор: