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  • “Трамвайний ухилянт”: у Дніпрі помітили безбілетника-екстремала (ВІДЕО)

“Трамвайний ухилянт”: у Дніпрі помітили безбілетника-екстремала (ВІДЕО)

Сьогодні 20:11
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У Дніпрі помітили трамвайного зачепера.

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Юнака, який їхав зовні трамвайного вагона в Дніпрі, прозвали “трамвайним ухилянтом”, адже пасажир таким чином ухиляється від оплати проїзду. Відео пригод безбілетника-екстремала виклали у міському тг-каналі. 

У коментарях до відео дніпряни зазначили, що юнак скоріш за все їде в сторону військкомату в районі Озерки, тому його важко назвати “ухилянтом”. 

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Містяни також ностальгують за часами, коли й самі займалися зачеперством, аби не платити за проїзд. 

Навіть коли проїзд був 3 коп. були такі зачепери, але тоді було зручніше, на старих трамваях позаду була драбина і відчайдухи висіли на ній! – зазначає містянин.

Дніпряни кажуть, що в 90-ті це було нормальним місцем для пасажира, а один із коментаторів згадує, що й сам таким чином катався до університету. Проте містяни нагадали про трагічні випадки серед відчайдухів, які наважилися проїхатися “з вітерцем”.

Багато років тому, вот так катаючись на трамваї 1 маршруту, розмазало хлопчика років 8. Частини тіла збирали по всьому проспекту, – розповідає містянин.

І справді, такі розваги можуть бути небезпечними та завершитися трагедією, тому краще не ризикувати життям та проїхатися всередині салону. 

 

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як їздили у громадському транспорті Дніпра 50 років тому: “зачепери” та їзда з відчиненими дверима. 

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