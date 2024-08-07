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Трамвай 1 знову змінить маршрут: робота громадського транспорту у Дніпрі 7 серпня

Сьогодні 07:44
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Відбулися тимчасові зміни у маршруті трамваю 1.

Новости Днепра про Трамвай 1 знову змінить маршрут: робота громадського транспорту у Дніпрі 7 серпня

У вівторок 7 серпня трамвай №1 тимчасово змінить маршрут. Це пов’язано із ремонтними роботами на площі Соборній

Про це повідомили в КП “Дніпровський електротранспорт”.

З 21:00 год. буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. В зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська/вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок без зазначених змін:

  • від Залізничного вокзалу  о 20:27 год.;
  • від Університету науки і технологій  о 20:59 год.

Окрім цього, деяких громадський транспорт у Дніпрі продовжить курсувати зі змінами. 

У зв’язку з виконанням робіт на перехресті просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери:

  • автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
  • автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки –  вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;
  • автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;
  • тролейбус №4 в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони;
  • тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;
  • тролейбус «Б» курсуватиме в об’їзд через вул. Філософську;
  • трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал — вул. 128-ої Бригади Тероборони;
  • трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал — вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.
  • Для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка буде розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького.

А також у зв’язку з виконанням робіт з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого:

  • автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в об’їзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;
  • тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в об’їзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

Враховуйте вищезазначену інформацію при плануванні своїх маршрутів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явився новий розворот: сталися важливі зміни в русі транспорту в центрі Дніпра.

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Новости Днепра про Трамвай 1 знову змінить маршрут: робота громадського транспорту у Дніпрі 7 серпняУкраїнська Новости Днепра про Трамвай 1 знову змінить маршрут: робота громадського транспорту у Дніпрі 7 серпняРусский

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