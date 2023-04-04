Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Трампа відправили під арешт: подробиці

Сьогодні 20:50
просмотров

У США арештували колишнього президента Дональда Трампа.

Новости Днепра про Трампа відправили під арешт: подробиці

45-ий президент США Дональд Трамп прибув до окружного суду Манхеттена штату Нью-Йорк, де йому, як очікується, оголосять кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці.

Про це, як повідомляє CNN.

Після прибуття до суду Дональда Трампа формально арештували й помістили під варту до пред’явлення звинувачень. Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як колишній президент.

Очікується, що під час арешту в експрезидента США візьмуть відбитки пальців, хоча поки що неясно, чи буде зроблено його фотографію. Потім його приведуть до зали суду, де й пред’являть звинувачення.

Після цього Трампа, найімовірніше, відпустять з-під арешту в залі суду, водночас на нього можуть накласти обмеження – наприклад заборону певних публічних дій. 

Перед оголошенням обвинувачення під будівлею суду в Манхеттені напередодні зібрались прихильники й опоненти 45-го президента США.  

Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.

Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Читайте також:

Новости Днепра про Трампа відправили під арешт: подробиціУкраїнська Новости Днепра про Трампа відправили під арешт: подробиціРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    ЗСУ знищили два ворожих пункти управління, а РФ атакує на чотирьох напрямках, – Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    ЗСУ знищили два ворожих пункти управління, а РФ атакує на чотирьох напрямках, – Генштаб

    Українські військові продовжують завдавати втрат ворогу та знищили два пункти…

    Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Через руйнування шлюзу підтопило сотні будинків у Краматорську, вода прибуває

    На одному зі ставків у Краматорську було частково зруйновано водоскидний…

    В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    В тимчасово окупованому Маріуполі можуть мобілізувати студентів

    Викладачі окупованих маріупольських вишів отримали сповіщення, про те що вони…

    Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:47
    Закриті павільйони та порожні ряди: як сьогодні виглядають покинуті прилавки «Озерки» у Дніпрі (ФОТО)

    «Озерка» завжди вважалась найбільшим ринком Дніпра. Тут можна купити все:…

    Наверх