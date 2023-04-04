Трампа відправили під арешт: подробиці

45-ий президент США Дональд Трамп прибув до окружного суду Манхеттена штату Нью-Йорк, де йому, як очікується, оголосять кримінальне обвинувачення у справі про виплати колишній порноакторці.
Про це, як повідомляє CNN.
Після прибуття до суду Дональда Трампа формально арештували й помістили під варту до пред’явлення звинувачень. Під час арешту на Трампа не будуть вдягати наручники, оскільки він і так перебуває під постійним наглядом правоохоронних органів як колишній президент.
Очікується, що під час арешту в експрезидента США візьмуть відбитки пальців, хоча поки що неясно, чи буде зроблено його фотографію. Потім його приведуть до зали суду, де й пред’являть звинувачення.
Після цього Трампа, найімовірніше, відпустять з-під арешту в залі суду, водночас на нього можуть накласти обмеження – наприклад заборону певних публічних дій.
Перед оголошенням обвинувачення під будівлею суду в Манхеттені напередодні зібрались прихильники й опоненти 45-го президента США.
Історія, що фігурує у справі, почалась у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Трампом на благодійному гольф-турнірі й він заплатив їй за секс у готелі біля курортного озера Тахо.
Прокурори вважають, що у жовтні 2016 року, у розпал президентської кампанії, порноактриса отримала в рамках угоди про нерозголошення принаймні $130 тисяч, які насправді були призначені на фінансування передвиборчої кампанії Трампа. Це кримінальний злочин, за який за законами штату Нью-Йорк загрожує до чотирьох років ув’язнення.
Трамп заявляє про свою невинуватість та політичне переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.
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