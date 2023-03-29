Трагічна звістка: у війні за Україні загинув криворожанин

25 березня у шпиталі, після тяжких поранень отриманих в ході виконання бойового завдання, помер молодший сержант Олександр Вікторович Ратушний, мешканець Криворізького району.

Про це йдеться на сторінці 7 окремого батальйону “Арей Уда” у соцмережі.

Олександру було 47 років.

Редакція «Першого Криворізького» висловлює співчуття родині, друзям і побратимам загиблого Героя.

З початку повномасштабної війни, яку розпочала Росія проти України, загинули сотні мешканців Кривого Рогу. Серед них ветерани АТО, працівники металургійних та гірничо-добувних підприємств, металургійних, випускники криворізьких шкіл, коледжів та вишів, медики, освітяни:

Олександр Плахтієнко,

Андрій Пархоменко,

Іван Слюсар,

Ярослав Черкасов,

Максим Коптев,

Віталій Дядюшкін,

Данило Зінченко,

Віктор Оцерклевич,

Олександр Ткачук,

Олег Основа,

Євген Василець,

Михайло Джунь,

Сергій Карайван,

Анатолій Прідьма,

Андрій Петько,

Сергій Курило,

Роман Коренюк,

Петро Ткаченко,

Іван Кучерук,

Михайло Железняк,

Андрій Павлюк,

Єгор Біркун,

Іван Покідько,

Денис Бухало,

Володимир Рижко,

Володимир Колесник,

Юрій Кубаренко,

Євген Супрунов,

Владислав Яцина,

Андрій Деханов,

Владислав Павлиш,

Ростислав Бальзан,

Олександр Дорофєев,

Олександр Борисенко,

Сергій Колесник,

Юрій Яковенко,

Ярослав Семянніков,

Ігор Дерусов,

Микита Дорошенко,

Дмитро Поленок,

Віталій Ножка,

Олександр Цимбал,

Володимир Зінченко,

Валерія Формальова,

Валентин Шермірзаєв

Олександр Кононенко,

Вадим Гришин,

Віталій Власов,

Рустам Алієв,

Артем Ступак,

Віктор Кузін,

Роман Махно,

Степан Вітвілюк,

Руслан Іваненко,

Вадим Сотников,

Сергій Карнаухов,

Олексій Анісімов,

Денис Аністрат,

Сергій Говоров,

Олександр Петухов,

Денис Базров,

Олександр Бережний,

Олександр Бекерей,

Андрій Тімаков,

Віктор Михальчук,

Сергій Швець,

Володимир Примаченко,

Сергій Неустроєв,

Дмитро Шудрик,

Сергій Прокопець,

Антон Шломенко,

Артем Боярченко,

Сергій Пилипенко,

Микола Щербина,

Антон Алєнічев,

Владислав Гошин,

Володимир Дуленчук,

Руслан Майданник,

Микола Ткачов,

Микола Бондаренко,

Микола Кобець,

Анатолій Кичук,

Анатолій Корольов,

Андрій Бреславець,

Андрій Логвінов,

Іван Блохін,

Дмитро Гужеля,

Євген Гречка,

Владислав Гартман,

Андрій Білай,

Артур Кулик,

Максим Оприщенко,

Петро Фесечко,

Ігор Яровий,

Костянтин Донченко,

Олександр Малишев,

Іван Кривоносов,

Олександр Слєсарь,

Юрій Гібалюк,

Станіслав Бургар,

Антон Кормиш,

Віктор Кривенко,

Ігор Ялпута,

Микола Юрченко,

Андрій Супрун,

Олександр Недзеленко,

Микола Жорновий,

Віталій Корнієнко,

Павло Ліхман,

Олег Резніченко,

Сергій Озеров,

Вадим Отчич,

Сергій Понікаревич,

Олександр Черній,

Василь Циб,

Олексій Каплін,

Олександр Локтєв,

Інга Соколовська,

Валентин Лопошинський,

Іван Гнап,

Ілля Іноземцев,

Артем Панікаревич,

Олександр Головатий,

Віталій Рибалкін,

Іван Савко,

Ігор Суконченко,

Олександр Целік,

Денис Савицький,

Володимир Могильовський,

Олег Волошин,

Сергій Столярчук,

Денис Попов,

Руслан Шокало,

Сергій Ордашевський,

Олексій Різниченко,

Володимир Галицький,

Дмитро Савельєв,

Іван Ященко,

Сергій Шуляк,

Віталій Грибанов.

Антон Авраменко,

Юрій Булига,

Олег Захаров,

Дмитро Стельмах,

Владислав Велесик,

Євген Погрібний,

Олександр Погорілий,

Артем Теплицький,

Дмитро Конограй,

Сергій Баранько,

Володимир Шаповал,

Анатолій Родіонов,

Сергій Гора,

Роман Макуха,

Андрій Грудницький,

Вахід Азізов,

Олег Галіченко,

Федір Школьний,

Андрій Павлюк,

Микола Костюк,

Дмитро Мельник,

Андрій Лук’янцев,

Олександр Грилюк,

Віктор Матушко,

Михайло Дудковський,

Дмитро Лагода,

Євген Ткаченко,

Сергій Шандуренко,

Микола Овчинников,

Вадим Ковтун,

Олександр Веремчук,

Руслан Білий

Олександр Пшеничний,

Денис Ізюмський,

Владислав Антонов,

Віктор Малюшинський,

Максим Зенченко,

Вадим Єфімов,

Віталій Запоронюк,

Олексій Косяк,

Сергій Гнатюк,

Олександр Івшин,

Микола Надточій,

Олександр Бандура,

Сергій Пасерба,

Сава Скиба,

Дмитро Корячко,

Микола Мазурик,

Денис Алексин,

Леонтій Романовський,

Олександр Татарчук,

Юхим Соболевський,

Михайло Авдащенко,

Ігор Чудновцев,

Олексій Ганєєв,

Михайло Кайло,

Данило Вращук,

Олексій Каплін,

Іван Лактіонов,

Олександр Мошкало,

Андрій Капуста,

Антон Чебручан,

Євген Кашинський,

Віталій Пеліхай,

Микола Домнічев,

Сергій Брикайло,

Андрій Шаповалов,

Сергій Чередніченко,

Василь Сапіга,

Михайло Вінніченко,

Олег Павлик,

Олександр Пільонов,

Владислав Страпко,

Ігор Котовий,

Костянтин Гринько,

Павло Лебединський,

Сергій Лавров,

Олександр Саідгалієв,

Олександр Попов,

Сергій Степанов,

Олександр Онищенко,

Максим Подстрелов,

Олег Рудевич,

Андрій Мовчан,

Данило Гейко,

Віталій Кулябко,

Артем Савін,

Микола Смитана,

Єгор Лях,

Олександр Перов,

Олег Гасін,

Сергій Білаш,

Артур Абагян,

Андрій Рижкович,

Віталій Малишевський,

В’ячеслав Долгій,

Юрій Кумаранський,

Костянтин Тимощук,

В’ячеслав Іванов,

Павло Муравйов;

Дмитро Лук’янов;

Олександр Тарасов;

Олег Андрощук;

Іван Козирев;

Василь Касаткін,

Петро Капітонов,

Іван Козирев,

Андрій Божко,

Микола Максим,

Юрій Гребенюк,

Максим Нос,

Андрій Козлов,

Руслан Бетенін,

Михайло Борисов,

Ярослав Новіков,

Сергій Андрейчук,

Денис Літкевич,

Людмила Усенко,

Олександр Шаповалов,

Богдан Іоненко,

Владислав Шмалій,

Олександр Макаренко,

Максим Клименко,

Іван Кисіль,

Олександр Есаул,

Андрій Левицький,

Родіон Вайнер,

Сергій Кавєрін,

Ян Федоров,

Юрій Осауленко,

Євген Пучков,

Олександр Падалка,

Сергій Горбенко.

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