Трагедія на Перемозі: у Дніпрі 4-річна дівчинка втратила обох батьків - Днепр Инфо
Трагедія на Перемозі: у Дніпрі 4-річна дівчинка втратила обох батьків
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Сегодня 18:00

4-річна дівчинка із Дніпра втратила обох батьків під час ракетного удару по будинку на Перемозі.

Новости Днепра про Трагедія на Перемозі: у Дніпрі 4-річна дівчинка втратила обох батьків

Історію дівчинки розповіла журналістка Ірина Скорик на своїй сторінці на Facebook.
 
4-річна Лія втратила обох батьків і тепер живе з бабусями. У той день мама Тетяна з татом Олександром відвели її в гості до однієї з бабусь, а самі повернулися додому. Пізніше вони збиралися зустрітися з друзями, але не встигли це зробити.
 
На жаль, ворожа ракета забрала життя подружжя. Зараз за дівчинкою доглядають бабусі, які досі не розповіли їй, що батьки загинули.
 
Нині бабусі запитують одна одну, як їм жити далі. Але мусять заради Лієчки. Вона тепер сенс і єдиний скарб їхнього життя. Нам з оператором дали пакетики з цукерками пом’янути Сашу і Танічку, – розповіла Ірина.
Деталі та як можна допомогти родині – ТУТ.
 
 

Новости Днепра про Трагедія на Перемозі: у Дніпрі 4-річна дівчинка втратила обох батьківУкраїнська Новости Днепра про Трагедія на Перемозі: у Дніпрі 4-річна дівчинка втратила обох батьківРусский

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