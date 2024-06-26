ТОП-5 незвичайних озер в Україні, де можна відпочити влітку 2024 року: де знаходяться і скільки коштує

Багато хто прагне відпочити закордоном, просто не знаючи, що в Україні є багато куточків, де можна побачити всю красу природи, озер та річок. Щоб дізнатися чи побачити щось нове – не обов'язково їхати у відпустку з країни.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найкрасивіших озер України та дізналися, скільки коштуватиме відпочинок на них.

Озеро для сміливих

Озеро Бребенскул знаходиться на схилі Чорногорського хребта Карпат у селі Квасі, що в Рахівському районі і вважається найвищим озером України – воно розташоване на 1801 м над рівнем моря. Через незвичайну форму його ще називають «синім оком Карпат». Воно не велике за розміром – близько 150 метрів завдовжки та 67 метрів завширшки. Глибина його невелика – трохи більше 3-х метрів. Але купатися в озері можуть не всі. Справа в тому, що навіть у спекотні дні температура води тут рідко перевищує 15 градусів тепла.

Але біля озера можна облаштувати кемпінг і щоранку милуватися горами та кришталево чистою водою. Однак ночі тут холодні – температура повітря після заходу сонця стає вдвічі нижчою, ніж була вдень. Через озеро проходить кілька туристичних маршрутів на гори Говерлу, Петрос, Піп Іван.

Зняти номер на двох на турбазі неподалік озера обійдеться від 700 грн.

Несамовите озеро

Озеро Несамовите також вважається одним із найвищих озер України – воно розташоване на 1705 м над рівнем моря. Вода його взимку так сильно замерзає, що влітку не встигає прогріватися і тому купатися в ньому також вирішуються не всі. Знаходиться озеро в районі Надвірнянського району Івано-Франківської області. Довжина його становить 88 метрів, ширина – 45 метрів. Найглибша точка водоймища – 1,5 метра. Воно оточене гірськими вершинами та альпійськими луками.

Відпочинок на турбазі неподалік озера коштуватиме від 600 грн на добу за двох. За ці гроші туристи отримають стандартний набір із двох ліжок у номері, столика, холодильника, зручностей.

Найбільше озеро

Озеро Синевір знаходиться у Закарпатській області у селі Синевирська поляра та вважається одним із найбільших в Україні. Його площа – близько 5 га, а глибина сягає 24 метрів. Вода в ньому чиста і прозора, настільки легко можна розглянути всіх мешканців озера. Купатися в озері заборонено, як ловити рибу. Вода тут влітку прогрівається загалом до +12 градусів тепла. Синевір з’явилося близько 10 тис років тому в результаті землетрусу, але місцева легенда розповідає, що з’явилося Синевір в результаті сліз графської доньки на ім’я Синь. Її коханий був убитий за наказом батька і до місця, де він помер стікали сльози Сині.

Поруч із озером можна побачити гірську сарну, оленя, рись, гірськолиста та борсуків. На березі росте понад 90 видів рослин, занесених до Червоної книги України. Друга назва озера «Морське око».

Ніч у найдешевшому готелі у тримісному номері коштуватиме 500 грн. За ці гроші туристи отримають кімнату з трьома ліжками, невеликим холодильником та зручностями.

Одне із чудес України

Озеро Світязь розташоване у Волинській області, в однойменному селі. Вважається найглибшим озером України – його глибина сягає 58 метрів. Для порівняння, глибина Азовського моря вчетверо менша. Світязь є одним із 7-ми чудес України. Вода в ньому прозора, багата на вміст гліцерину, йоду та срібла.

Світязь – це найбільше озеро групи Шацьких озер. Живиться воно підземними водами та артезіанськими джерелами. Згідно з легендами, озеро з’явилося тут понад 10 тис років тому внаслідок карстових процесів у горах.

Ще одна версія походження озера говорить про те, що Світязь виникло внаслідок танення льодовика та під його водами знаходяться затоплені печери.

Відпочити в тримісному номері недорого готелю неподалік Світязя обійдеться туристам від 680 грн на добу. У номері за ці гроші буде двомісне ліжко, диван, журнальний столик, холодильник, свій санвузол та можливість користуватися спільною кухнею.

Біла вода

На Рівненщині знаходиться Біле озеро. Свою назву вона отримала, оскільки вода в ньому білого кольору через великий вміст гліцерину. Глибина водойми досягає 34 метрів, а площа майже 5 кв км, довжина – 3 км. Воно вважається лікувальним, оскільки купання в озері позитивно впливає на шкіру. Водою його заповнюють підземні джерела.

У водоймі водяться окунь, щука, лин, вугор, є колонії бобрів і ондатр, на березі живуть качки та гуси.

Це озеро також має свою легенду. Вважається, що його цілющу воду у ХХ столітті возили до Варшави для лікування дружини Юзефа Пілсудського. А під час війн воду з озера використовували солдати для якнайшвидшого загоєння ран. Ще більш рання легенда про озеро говорить про те, що раніше на його місці було село з церквою, але через стихію все було затоплено і церква, яка тепер знаходиться на дні озера і таким чином освячує воду і робить її лікувальною.

Розташоване озеро біля села Рудка Володимирецького району. Зняти двомісний номер зі зручностями на турбазі біля озера коштуватиме мініму 1000 грн на двох.

фото: відкриті джерела мережі інтернет

Читайте також:

Українська Русский

Автор: