ТОП-5 найвищих хмарочосів, що нині будуються у Дніпрі: як вони будуть виглядати

Сьогодні у світі відзначається День хмарочоса. Дата вибрано не випадково. Цього дня 1856 року в США народився Луїс Саліван – архітектор, якого вважають «батьком хмарочосів». А перша висотка у світі з'явилися 1885 року в Чикаго. Це була будівля висотою всього на 10 поверхів або понад 40 метрів. Сьогодні у світі налічується понад 4 тисячі хмарочосів.

Журналісти dnepr.info до цього дня зібрали добірку висоток, що будуються у Дніпрі.

«Маяк» на набережній

Неподалік ЖК «Амстердам» на набережній у Дніпрі будується нова висотка. У ній 32 поверхи на чотириповерховому стилобаті. Перші 5 поверхів будуть віддані під офісну оренду, на решті проживатимуть люди. На останніх поверхах квартири будуть дворівневими. Особливістю будівлі буде незвичайне підсвічування – величезний промінь, направлений у небо. Загальна висота будівлі становитиме близько 127 метрів.

«Marshall» на Перемозі

На місці знесеного кінотеатру «Салют» на житловому масиві Перемога у Дніпрі триває будівництво двох висотних будинків заввишки 24 та 25 поверхів. Висота найвищої будівлі буде 88 метрів. На перших поверхах розміщуватимуться офіси та магазини, у решті – розмістять квартири.

Башти на лівому березі

Восени минулого року стало відомо, що на лівому березі Дніпра також можуть з’явитись дві висотки-вежі. Висота кожної буде 130 метрів. Розташовуватимуться вони в районі Мануйлівського проспекту. Одна з веж буде житловою. Це буде 38 поверховий будинок на 280 квартир.

35 поверхів будуть заселені людьми, ще 3 будуть технічні. Друга вежа буде на 37 поверхів. Там розміщуватиметься готель та офіси. Проект поки що не має назви, а лише візуалізацію.

ЖК «Grand»

Також на лівому березі Дніпра має з’явитися хмарочос на 25 поверхів. Розташовуватиметься він на колишній вулиці Малиновського. Проект будівлі було розроблено ще у 2018 році, але реалізувати його не могли кілька років. Будівництво розпочалося у 2023 році. Називатиметься хмарочос ЖК «Grand».

Торгово-діловий центр

На перехресті вулиць Королеви Єлизавети та Харківської йде будівництво нового торгово-ділового центру під назвою «Перехрестя». Архітектори задумали його як величезну вулицю з різними рівнями. Висота будівлі планується на 20 поверхів. Тут будуть магазини, офіси, кафе та міст, що веде до «Мост-сіті».

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