Найнезвичніші знахідки у курганах Дніпропетровщини: коні, слуги та старовинна зброя

На території Дніпропетровської області зареєстровано понад 7 тис курганів. Скіфи жили на нашій території у VII столітті до н.е. і займалися землеробством, орали чи кочували. Скіфи вважали, що повинні забезпечити померлому комфорт у потойбічному світі такий самий, який він мав у земному. Тому «обладнували» могили покійних глибоко під землею, клали туди все, що використовував покійник за життя – від кухонного приладдя до зброї та прикрас. Також вони вбивали сім'ю покійного вважаючи, що в потойбічному світі вони будуть разом.

Перші скіфські могили на території Дніпропетровщини почали знаходити у середині 1850-х років. Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-5 найвідоміших курганів Дніпропетровщини.

Товста Могила

Курган під назвою Товста Могила знаходиться біля села Покрова. Був виявлений у 1971 році. На глибині понад 8 метрів було виявлено поховання багатого скіфа чи скіфського царя. Його поховали разом із слугами, кіньми, зброєю, посудом, дружиною та дитиною. Також у кургані було знайдено понад півтисячі різних прикрас із золота, серед яких золота пектораль – нагрудна прикраса. Маса пекторалі – 1140 грам, діаметр – понад 30 см. Вважається, що вона була виготовлена грецькими ювелірами. Пектораль зображує сцени життя скіфів.

Чортомлик

Курган Чортомлик знаходиться в одному із сіл неподалік Нікополя. Його висота – 20 метрів, а діаметр – 350 метрів. Був відкритий у 1862 році. Могила розташовувалася на глибині 12 метрів. У ній 5 підземних камер. Тут знайшли останки царя скіфів. Він також був похований разом зі слугами, зброєю та прикрасами. У кургані вдалося знайти срібну амфору, на виробі зображено як скіфи об’їжджають диких коней. Вважається, що її також зробили грецькі ювеліри.

Олександропольський курган

Олександропольський курган знаходиться у Солонянському районі. Серед місцевих найпоширеніша назва «Лугова могила». До вчених курган виявили чорні археологи. Історики ж розпочали роботу з курганом у 1850-х роках. У кургані 2 похоронні камери, в яких були знайдені тіла чоловіка та жінки, а також до 700 різних прикрас – це золоті намиста, підвіски, фрагменти скриньки, веретена, залізного панцира із золотим покриттям, прикраси із золота для возів, черпаки. Також у кургані було знайдено поховання коней, слуг, зброю. Висота кургану становить 21 метр, діаметр 101 метр.

Нечаєва могила

Цей курган називають ще Гегелиною Могилою. Він знаходиться у Нікопольському районі. Назва поховання походить від імені колишніх власників території, на якій знаходиться курган – Нечаєвих, а потім Гегеліних. Висота кургану 15 метрів, але ще сто років тому він був на кілька метрів вищим. Провести розкопку кургану в XIX хотів Дмитро Яворницький, але власники землі, на якій він був проти. Під час Другої світової війни Нечаєва могила опинилася в зоні активних бойових дій, німці створили з кургану вогневу точку і під час боїв висота неодноразово переходила з рук до рук.

Краснокутський курган

Перші розкопки цього кургану було проведено у 1860-х роках. Сьогодні територіально він знаходиться у Солонянському районі. Курган народився III-IV столітті до зв. Першими на могилі побували чорні археологи, але історикам вдалося виявити бронзові стріли, амфори, посуд та прикраси, а також прикраси для кінської збруї.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: