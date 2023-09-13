ТОП-5 локацій, що змінились до невпізнаваності у Дніпрі: тераса з шезлонгами і «хвилясте» освітлення

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, як вулиці виглядали раніше та як вони виглядають тепер.
Катеринославський бульвар було відкрито 2004 року. До цього це була вулиця, де їздили автомобілі, а довкола дороги стояли старовинні будинки 1880-х років побудови. Замість будинків-комуналок на бульварі відкрилися магазини, кафе, ресторани, з’явилася алея з фонтанів, кам’яні лавочки та вечірнє підсвічування. Влітку на бульварі працює система вуличного охолодження.
Катеринославський бульвар – частина вулиці Виконкомівської. На початку століття тут було споруджено будинок міської управи. Він існує і до сьогодні, у приміщенні знаходиться художній коледж.
Влітку 2020 року у Дніпрі розпочалася реконструкція вулиці Яворницького. Оновлену зону відкрили вже у листопаді. З того часу вулиця стала не проїзною і перетворилася на інклюзивний пішохідний простір. Тут є різні тераси зі стільцями, столами, гойдалками, шезлонгами словом все, що потрібне для відпочинку в міському середовищі.
Також тут встановили питні фонтанчики, було висаджено близько 100 дерев та понад 6 тис кущів.
Також восени 2020 року у Дніпрі після реконструкції було відкрито вулицю Короленка. Частина її стала не проїзною. Тут з’явилися лавочки, фонтани з підсвічуванням, було висаджено платани. На вулиці між будинками повісили ліхтарі, які під час роботи створюють незвичайне «хвилясте» освітлення.
Крім цього, на вулиці встановлені трифункціональні світильники, що проектують на асфальт візерунки у вигляді музичних нот, мікрофонів, силуету балерини, палітри художника.
Парк Зелений гай – один із найстаріших у Дніпрі. Раніше це була просто лісиста місцевість у Фабричній балці, де містяни влаштовували різні гуляння та пікніки. Парком територія стала називатися лише у 1950-х роках, коли зелену зону почали облаштовувати. Але з моменту створення парку і до 2015 року його не реконструювали і з кожним роком ходити тут було небезпечно і страшно, оскільки доріжками та сходами в парку ніхто не займався, вони швидко занепали і з кожним роком все сильніше руйнувалися. Перехожі бували тут не часто, територія погано освітлювалась.
У 2018 році було реконструйовано частину парку на 15 га. Тут з’явилися велосипуск, пандуси, сходи, рівні доріжки, освітлення, дитячі та спортивні майданчики, альтанки для пікніка. У 2021 році збиралися реконструювати другу частину парку, але поки що ремонт перенесли на невизначений термін.
Будувати яхт-клуб «Січ» у Дніпрі розпочали більше 15 років тому. Раніше на його місці були болота з порослями чагарників та ґрунтова дорога. Нині все змінилося. Тут багато доріжок, вимощених бруківкою, зелені насадження, відвідувачі можуть побачити різних птахів – від качок до павичів та лебедів. Також є нутрії, ондатри та інша живність. На березі річки ростуть туї та ялівці. У яхт-клубі є своя набережна, з’єднана місточком із косою гребного каналу. У теплу пору року для дітей тут встановлені атракціони.
На території клубу є гідропарк, басейн, вітрильна школа та кілька причалів. Будівництво клубу продовжується.
фото: відкриті джерела
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