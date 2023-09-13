ТОП-5 локацій, що змінились до невпізнаваності у Дніпрі: тераса з шезлонгами і «хвилясте» освітлення

Дніпро змінюється щохвилини. Але часто побачити ці зміни та еволюцію вулиць міста можна лише порівнявши старі та нові фото одних і тих самих місць. За останні кілька років у Дніпрі різні вулиці та зелені зони пережили реконструкцію і тепер виглядають значно краще ніж раніше.

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти, як вулиці виглядали раніше та як вони виглядають тепер.

Один із перших бульварів

Катеринославський бульвар було відкрито 2004 року. До цього це була вулиця, де їздили автомобілі, а довкола дороги стояли старовинні будинки 1880-х років побудови. Замість будинків-комуналок на бульварі відкрилися магазини, кафе, ресторани, з’явилася алея з фонтанів, кам’яні лавочки та вечірнє підсвічування. Влітку на бульварі працює система вуличного охолодження.

Катеринославський бульвар – частина вулиці Виконкомівської. На початку століття тут було споруджено будинок міської управи. Він існує і до сьогодні, у приміщенні знаходиться художній коледж.

Місце зустрічей

Влітку 2020 року у Дніпрі розпочалася реконструкція вулиці Яворницького. Оновлену зону відкрили вже у листопаді. З того часу вулиця стала не проїзною і перетворилася на інклюзивний пішохідний простір. Тут є різні тераси зі стільцями, столами, гойдалками, шезлонгами словом все, що потрібне для відпочинку в міському середовищі.

Також тут встановили питні фонтанчики, було висаджено близько 100 дерев та понад 6 тис кущів.

Найяскравіша вулиця

Також восени 2020 року у Дніпрі після реконструкції було відкрито вулицю Короленка. Частина її стала не проїзною. Тут з’явилися лавочки, фонтани з підсвічуванням, було висаджено платани. На вулиці між будинками повісили ліхтарі, які під час роботи створюють незвичайне «хвилясте» освітлення.

Крім цього, на вулиці встановлені трифункціональні світильники, що проектують на асфальт візерунки у вигляді музичних нот, мікрофонів, силуету балерини, палітри художника.

Реабілітація парку

Парк Зелений гай – один із найстаріших у Дніпрі. Раніше це була просто лісиста місцевість у Фабричній балці, де містяни влаштовували різні гуляння та пікніки. Парком територія стала називатися лише у 1950-х роках, коли зелену зону почали облаштовувати. Але з моменту створення парку і до 2015 року його не реконструювали і з кожним роком ходити тут було небезпечно і страшно, оскільки доріжками та сходами в парку ніхто не займався, вони швидко занепали і з кожним роком все сильніше руйнувалися. Перехожі бували тут не часто, територія погано освітлювалась.

У 2018 році було реконструйовано частину парку на 15 га. Тут з’явилися велосипуск, пандуси, сходи, рівні доріжки, освітлення, дитячі та спортивні майданчики, альтанки для пікніка. У 2021 році збиралися реконструювати другу частину парку, але поки що ремонт перенесли на невизначений термін.

Місце проживання птахів

Будувати яхт-клуб «Січ» у Дніпрі розпочали більше 15 років тому. Раніше на його місці були болота з порослями чагарників та ґрунтова дорога. Нині все змінилося. Тут багато доріжок, вимощених бруківкою, зелені насадження, відвідувачі можуть побачити різних птахів – від качок до павичів та лебедів. Також є нутрії, ондатри та інша живність. На березі річки ростуть туї та ялівці. У яхт-клубі є своя набережна, з’єднана місточком із косою гребного каналу. У теплу пору року для дітей тут встановлені атракціони.

На території клубу є гідропарк, басейн, вітрильна школа та кілька причалів. Будівництво клубу продовжується.

фото: відкриті джерела

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