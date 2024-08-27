ТОП-10 ресторанів української кухні у Дніпрі: де скуштувати вареники з кропивою, а де банош зі шкварками

Українська кухня здається для багатьох звичною, але насправді наша нація має багато різних страв, які рідко хто готує вдома. Вони можуть вимагати багато часу або сил для приготування. Якщо хочеться скуштувати різноманітні страви української кухні і не хочеться при цьому готувати – можна вирушити до ресторану.

А журналісти dnepr.info зібрали добірку закладів у Дніпрі, де можна скуштувати різноманітні страви та напої української кухні.

Борщ із телятиною

Заклад «De поїсти» позиціонує себе як «сімейний ресторан сучасної української кухні». Тут можна не лише скуштувати борщ із телятиною та сметаною та картопляні деруни, а й вареники з різною начинкою, сало, пиріжки, юшку та пампушки. На десерт тут можна взяти пироги з різними варіаціями чаїв: від чебрецю до обліпихи, тут також подають каву, узвар, ягідний компот. Зал ресторану оформлений у теплих тонах, тут багато світла та дерев’яних меблів. Знаходиться ресторан на вулиці Троїцька, 20.

Вареники з кропивою

Ресторан «Подопригора» розташований в Обухівці на вулиці Некрасова, 18. Він знаходиться при однойменному готелі. Серед страв, які тут можна скуштувати: деруни зі шкварками, фрига з карпатського сиру, охолодження з салямі та кропивою, пиріжки з грибами, вареники з ягодами та кропивою, лисники, Зал закладу виконаний у стилі української традиційної хати.

Вареники з потрибкою

У закладі «МахноПаб» можна скуштувати страви української кухні – від традиційного гарячого борщу до вареників з картоплею, вишнею, потрибкою (начинкою з ліверу), млинців до страв з такими екзотичними назвами, як: «Пекельна тачанка», «Червоний забійка» свинячий хаос». Зал ресторану прикрашений петриківським розписом, портретами Махна. Заклад знаходиться на вулиці Магдебурзького права, 4А.

Вареники із сиром

Готельно-ресторанний комплекс «Хутір» розташований на Набережній Перемоги, 29. При ньому працює ресторан «Коліба». Інтер’єр залу виконаний у національному стилі: тут є рушники, снопи із сіном, а столики один від одного відокремлює тин. Серед страв: вареники з різними начинками, шашлики, перші страви.

Узвар із сухофруктів

Заклад «Пузата Хата» у Дніпрі один із перших ресторанів, який почав спеціалізуватися виключно на українській кухні. Інтер’єр закладу нагадує сільську українську хату – тин, дерев’яні столи та лавки, орнамент на стінах, а в меню – кілька варіацій борщу та солянки, запечена картопля, вареники, млинці, сирники, лисники, компот узвар із сухофруктів. У Дніпрі кілька ресторанів мережі, вони знаходяться по вулиці Грушевського, 1, Королеви Єлизавети, 2, Калинова, 9А.

Банош із бринзою

Варенична «Балувана Галя» хоч і спеціалізується на варениках з різною начинкою – від шпинату із солоним сиром до полуниці та шоколаду, але в ресторані також можна скуштувати банош із бринзою та беконом, бендерики, голубці, гречаники, картопляні зрази та домашню. Інтер’єр ресторану виконаний у теплих, приємних відтінках. «Балувана Галя» знаходиться на вулиці Королеви Єлизавети, 15.

Налисники

Кафе української кухні «Кумася» знаходиться на вулиці Гончара, 12. Головна страва тут вареники. Вони є з різними начинками: від сиру до шпинату та картоплі. Також у закладі подають борщ, лисники, пиріжки. Інтер’єр закладу виконаний у стилі української хати з розписом та дерев’яними меблями, а на вікні є особливлива декорація – підвішено безліч дерев’яних скалок.

Котлета по-київськи

Ресторан «Тиниця» було названо на честь села, звідки привезли декорації для його залу. В інтер’єрі закладу різні предмети побуту: горщики, тарілочки, печі, вишиті рушники, імітація солом’яного даху. У меню: борщ, солянка, вареники, млинці, нарізка сала, банош із фетою або шкварками на вибір, котлета по-київськи. Розташований ресторан на вулиці Високовольтній 8А.

Домашня ковбаса

Варенична «Солоха» знаходиться на вулиці Короленка,21. У меню закладу вареники та пельмені ручного ліплення, борщ із салом, банош, домашня ковбаса, млинці з різними начинками. Інтер’єр закладу оформлений у стилі українського села, наче відвідувач сидить у дворі на вулиці, а довкола нього – тин із квітами та солом’яні хати.

Зелений борщ

Ресторан Intermezzo позиціонує свою кухню як «кухню корінних народів України». У залі багато зелені та сучасні меблі, круглі столи, пофарбовані в білий та зелений колір стіни. У меню – не лише традиційні українські страви: борщ, зелений борщ голубці, пиріжки, а й охолодник, брускета з тюлькою, смажена картопля, форшмак та ікра з баклажанів чи кабачків, малосольні огірки, сало та язик із хріном. Знаходиться заклад за адресою: вулиця Шевченка, 59.

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