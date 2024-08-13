ТОП-10 незвичайних замків України: скільки їхати з Дніпра та що подивитися

Останні кілька тижнів літа чудовий час для подорожей Україною. Окрім річок, озер та гір у нашій країні є замки надзвичайної краси і кожен зі своєю дивовижною історією.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найцікавіших для відвідин замків України.

Хотинська фортеця

Хотинська фортеця знаходиться в місті Хотин Чернівецької області. Була збудована у 1250 році. Нині це заповідник, раніше за всю свою історію фортеця встигла побувати і оборонною спорудою, і торговим пунктом, і резиденцією правителів, і гарнізоном. У 2007 році фортеця увійшла до списку 7 чудес України та вважається однією з тих, хто найкраще зберігся. Останні 50 років тут знімають фільми, наприклад, «Захар Беркут» та багато інших. Зараз у фортеці працюють виставки та проводять екскурсії. Час у дорозі з Дніпра до Хотина – майже 12 годин.

Кам’янець-Подільський замок

Кам’янець-Подільський замок знаходиться в однойменному місті Хмельницької області. Він вважається одним із найвідоміших замків в Україні. Імовірно, був зведений за часів Київської Русі і фортеця на цьому місці вперше згадується в літописах 1374 року. Вважався однією з неприступних оборонних споруд. Замок стоїть на скелястому березі річки. За весь час існування замок перебудовувався 14 разів. У замку 11 веж, а у його дворі є криниця глибиною 40 метрів. 1928 року фортеця-замок стала заповідником, а 1937 року тут було організовано музей. Необхідно провести у дорозі майже 18 годин, щоб дістатися до цього міста з Дніпра

Меджибізький замок

Ще один замок на Хмельниччині знаходиться в селищі Меджибіж біля річки Південний Буг. Його будівництво стартувало 1362 року. Перед замком для оборони було вирито глибокий рів. Двір має довжину 130 м, ширину 85 метрів, товщину стін 4 метри. Завдяки такому розміру його стіни неможливо було пробити з гармат. Був побудований як перешкода на шляху монголо-тарських військ та захист жителів від їх набігів. 1846 року в замку бував Тарас Шевченко. До цього, в 1760 року тут поховали засновника хасадизму Ізраїлю Баал Шем-Това. Тому щороку сюди з’їжджаються єврейські паломники. Був місцем проведення та реконструкції лицарських турнірів. Потрібно майже 17 годин, щоб дістатися цього місця з Дніпра.

Акерманська фортеця

Білгород-Дністровська чи Акерманська фортеця сьогодні є пам’яткою історії. Зведена у XIIІ столітті вважається однією з найбільших фортець в Україні – загальна площа її території складає 9 га. Протяжність стін, яким обнесені кріпаки – 2,5 км. Раніше на території фортеці було 34 вежі та бастіони, багато з них мали свої імена – Сторожова, Овідія та інші. Кожна з них має свою легенду. Фортеця знаходиться у місті Білгород-Дністровський, на скелястому березі лиману. Шлях від Дніпра до Білгород-Дністровського займе трохи більше ніж 16 годин.

Збаразький замок

Збаразький замок знаходиться в однойменному місті Тернопільської області. Був збудований у 1630-х роках. Збудували його на замовлення братів Збаразьких. 1651 року фортеця була завойована Богданом Хмельницьким. У 1840-му році в замку було організовано цукровий завод. З 1994 року входить до комплексу споруд Збаразького державного історико-архітектурного заповідника. На початку 2000-х було повністю відреставровано. Сьогодні у його залах зберігається понад 11 тис експонатів: від монет до антикварних меблів. В одному із двором замку знаходиться криниця глибиною 70 метрів. Подолати відстань та подивитися замок можна за 15-17 годин, стільки їде поїзд або автобус із Дніпра.

Замок Любарта

Луцький замок чи замок Любарта знаходиться у Луцьку та вважається пам’яткою архітектури та історії національного значення. Збудований у XIV столітті сьогодні він один із найбільш добре збережених замків України. Належав правителю Галицько-Волинського князівства Любарту, та його приємнику Вітовту. У будівлі знаходився суд. Нині у замку Любарта діє єдині в Україні «Музей дзвонів», «Музей технологій минулого» та експонуються старовинні книжкові видання. На стіні замку є напис, зроблений сестрою Лесі Українки Ольгою Косач. На території замку проводились ігрові лицарські турніри. Дорога сюди з Дніпра займе більше 16 годин.

Замок Берегвар

Замок Берегвар чи палац графів Шенборнів знаходиться у селі Карпати у Мукавського району. Був збудований у 1890-х роках. Перші власники використовували його як мисливську садибу. Біля палацу було розбито сад-дендрарій із декоративним озером у центрі. Сьогодні тут знаходиться санаторій «Карпати», а дендрарій став його парком. Розмір парку – 19 га. Стіни замку прикрашені барельєфами на тему геральдичних символів роду Шенборнів. Незвичайність замку – у тому, що він начебто «відбиває» календар. У ньому 12 входів, за кількістю місяців на рік, 52 кімнати, за кількістю тижнів на рік, 365 вікон та 4 вежі, як пори року. Дістатися сюди з Дніпра можна в середньому за 19 годин.

Замок Паланок

Ще один замок у Мукачеві – це замок Паланок чи Мукачевський. Він знаходиться на горі вулканічного походження. Вважається, що будова була зведена у XI столітті. Спочатку замок був побудований як місце проживання, але за всю свою історію нерідко ставав ареною бойових дій, переходив із рук у руки. У 1950-х роках у ньому навіть розміщувалося профтехучилище. 1960-го року в замку відкрився історичний музей. Провести в дорозі потрібно буде близько 17 години – стільки в середньому їде поїзд із Дніпра.

Золочівський замок

Золочівський замок знаходиться у однойменному місті у Львівській області. Зведений у 1634 році за всю свою історію він встиг побувати і фортецею, і королівською резиденцією, і садибою. Тут також деякий час була лікарня, в’язниця та навчальний заклад. Нині тут музей-заповідник та картинна галерея. На території замку є каміння із зашифрованими посланнями, які поки що так ніхто не зумів розшифрувати. Вважається, що вони належали тамплієрам. Вважається, що у замку навіть є приведення. Їх звуть «Біла дама» та «Чорний лицар». Добратись сюди з Дніпра можна за майже 18 годин.

Жовківський замок

Жовківський замок знаходиться у місті Жовква, Львівської області. Був збудований у 1606 році. Був у складі системи фортифікації міста. Але згодом став резиденцією короля. У 1915 році був спалений в результаті військових дій, відновлювати його почали в 1935 році, а потім у середині 1970-х, після чого замок передали в житловий фонд і довгий час знаходилися тут квартири. Сьогодні у замку проводять екскурсії. Щоб подивитися замок, необхідно буде подолати майже 900 км або провести в дорозі майже 19 годин.

фото: відкриті джерела

Читайте також:

Українська Русский

Автор: