ТОП-10 місць, яких більше немає у Дніпрі: підвісна, фонтан та ринок у центрі (ФОТО)

З початку 2000-х років Дніпро дуже змінилося. З'явилися нові будинки, парки, сквери, магазини та ТЦ. Водночас із вулиць міста зникло те, що містяни бачили не один десяток років, чим довго користувалися та до чого звикли.

Журналісти dnepr.info зібрали ТОП-10 місць, яких більше немає у Дніпрі.

Таксофони

Ще на початку 2000-х у центрі міста можна було зустріти таксфони. Їх кріпили на стінах будівель, а зателефонувати можна було, купивши картку або кинувши в апарат кілька монеток. Але згодом мобільні телефони їх витіснили. Остаточно таксофони зникли в 2010-х роках.

Пам’ятний фонтан

Фонтан біля ЦУМу був збудований у 1973 році та використовувався переважно для вентиляції приміщень магазину. Він виглядав дуже просто, але встиг полюбитись жителям міста та стати місцем-орієнтиром, де призначалися зустрічі та побачення. 2011 року його прибрали.

Канатна дорога

Підвісна дорога з’явилася у Дніпрі 1968 року. З її допомогою можна було дуже швидко дістатися Монастирського острова. Вона користувалась популярністю серед містян, оскільки значно скорочувала шлях на пляж, а подорож нею була схожа на атракціон. Іноді, щоправда, дорога «зависала» на 10-15 хвилин із технічних причин і тоді люди в кабінках проводили кілька незабутніх хвилин над дорогою чи річкою. Довжина дороги складала 717 метрів, подолати їх можна було за 11 хвилин. Висота від річки до кабінки складала 10 метрів. Містянр на острів і назад возило 18 кабінок. Свій останній рейс канатна дорога зробила у 2007 році і з того часу не працює.

Речовий ринок

У 1990-х років на території стадіону «Металург» відкрився ринок з однойменною назвою. Купити там можна було все, що завгодно, але найбільше тут продавали одягу привезеного із Туреччини та Польщі. Коштувала він дорожче, ніж на Озерці і одягатися «на Металурзі» вважалося престижно. Працювало тут близько 700 продавців. Ринок проіснував до 2004 року.

Ринок у центрі

На початку 1990-х років там, де сьогодні знаходиться ТЦ «Європа», був торговий ринок. Називався він «Катеринославський» і купити тут можна було все, що завгодно – від цигарок та пиріжків до спортивного одягу. Частина продавців розкладали свій товар у лавах, а кому обладнаних місць торгівлі не дісталося – на газетці на асфальті. 2004 року торговців «переселили» на інші ринки Дніпра, а площу реконструювали.

Пташиний ринок

Ще один ринок у Дніпрі популярний у 1990-х роках – Пташиний. Знаходився він на Троїцькій. Купити там можна було не тільки домашніх улюбленців– від котиків та собачок до рибок та щурів з папужками, а й усе, що їм потрібно – від їжі до «будиночка». З 2007 року його місцезнаходження постійно змінювалося.

Готель у центрі

У середині 1950-х років у Дніпрі з’явився готель «Центральний». Знаходився він між ЦУМом та «Дитячим світом». Він швидко стала одним із символів міста, а фото її фасаду публікували на поштових листівках. У 1990-х роках постояльців не було, кімнати почали здавати в оренду приватним фірмам, а 2008 року готель знесли.

Старий кінотеатр

Кінотеатр «Родина» відкрився у Дніпрі у 1909 році. Тоді він називався «Електробіоскоп Зайлера», на честь свого засновника, а будівля була дерев’яною. У 1913 році на його місці з’явився кам’яний будинок, а сам кінотеатр отримав нову назву «Гігант». Назву «Родина» він отримав у 1945 році, попередньо змінивши кілька «імен». У 2014 році замість кінотеатру в будівлі з’явилася пивоварня.

Новий ЖК

Кінотеатр «Салют» відкрився на житловому масиві Перемога 1976 року. Це був подарунок мешканцям міста на 200-річчя від дня заснування Дніпра. Кінозал пережив 1990-і роки, а на початку 2000-х його реконструювали. Але у 2010 році кіно тут показувати перестали. «Салют» став місцем проживання бомжів, кілька разів тут траплялися пожежі. 2021 року його знесли. На місці кінотеатру планують збудувати новий ЖК.

Палац здоров’я

У 1927 році в місті було збудовано Палац охорони здоров’я або як його ще називають Палац профілактики. Проект будівлі розробив архітектор Олександр Красносельський. Призначався палац для комплексного медобслуговування працівників «Петрівки». У триповерховому будинку до 2017 року розташовувалась поліклініка, але медики його покинули і з того часу будівля стоїть занедбаною і потихеньку руйнується.

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