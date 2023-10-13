ТОП-10 місць для велопрогулянки у Дніпрі цієї осені

Цими вихідними у Дніпрі синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду. Саме час для того, щоб провести можливо останні теплі дні цього року на свіжому повітрі та здійснити велопрогулянку.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку з ТОП-10 місць, де можна покататися на велосипедах у Дніпрі.

Парки Дніпра

Щоб відчути себе у заміському лісі, досить просто приїхати в лісопарк Дружби народів на лівому березі Дніпра. Величезна територія засаджена різними деревами. Його загальна площа складає 100 га. Раніше парк був покинутий, але в останні роки там прибирають територію, намагаються облаштувати. Він став популярним серед жителів Дніпра, у теплу пору року тут можна зустріти цілі компанії, які обираються на пікніки. Доріжки тут не асфальтовані, а серед дерев можна зустріти білок та послухати співи птахів.

Новокодацький парк знаходиться на правому березі Дніпра. На території 35 га є футбольне поле, дитячі майданчики, атракціони, майданчики для ігрових видів спорту, лавочки для тих, хто просто хоче помилуватися природою, альтанки. Місця для велосипедистів також вистачить. На двоколісному можна оглянути найдальші куточки парку. Тут є як асфальтовані доріжки, так і стежки.

Ще один парк, де є де покататися велосипедом – парк Зелений гай. Можна сказати, що умовно парк складається з двох частин – верхньої – де є дитячі майданчики, альтанки, лавочки, словом все для гарного проведення дозвілля, та нижньої – це ще не реконструйований схил балки. Кататися велосипедом можна по всьому парку, але в «нижній» його частині не зустріти маленьких дітей та облагороджених майданчиків, зате є багато дерев, кущів та простора місцевість.

Біля води

Проїхатися на велосипеді милуючись при цьому річкою та видом на місто можна на набережній, але якщо простір біля води на Сонячному та Перемозі було обкатано багато разів, то можна спробувати покататися на набережній житлового масиву Ломівський. Також можна заїхати на місцевий пляж. Місцевість тут лісиста і зрозуміти, що ви катаєтеся все ж таки в місті, а не за містом можна тільки за наявністю багатоквартирних будинків за деревами.

Ще одне місце, де можна кататися біля води – Коса на житловому масиві Перемога. Її довжина 2,5 км. Уздовж коси йде автомобільна дорога з бетонних плит, але вона по суті пішохідна і там можна сміливо кататися на велосипеді. А ще на Косі можна зустріти собачників та рибалок.

Для тих, кому набридло кататися на набережній правого берега, але хочеться помилуватися природою та видами на місто, є ще одне ідеальне місце для осінніх покатушок на велосипеді – це Монастирський острів. Його довжина – кілька кілометрів, дорога проходить повз пляж і чим далі в глиб острова – тим вона безлюдніша, так що можна сміливо кататися. Доїхавши до кінця острова, можна помилуватися видом на місто з незвичайного ракурсу.

Для тих, хто хоче покататися на велосипеді подалі від машин та людей ідеальним варіантом буде велопробіг Старими Кодаками. Правда, щоб туди дістатися потрібно буде подолати кілька кілометрів автошляхом, але види, що відкриваються з цього місця того варті. На території Старих Кодак знаходиться гранітний кар’єр, затоплений вадою та старий цвинтар, де ховали козаків. З вершин кар’єру відкривається захопливий вид на річку.

Також неподалік Старих Кодак є ще одне село – Лоцманська Кам’янка. Колись тут жили лоцмани, що переправляли човни через Дніпро, село межує із житловим масивом Перемога-6. Тут є приватні будинки та асфальтована дорога – вона спускається до води, а з верхньої точки селища відкривається чудовий краєвид на місто. Поїздка на велосипеді тут хороша тим, що тут практично немає автомобілів, навколо природа і можна побачити будинки старої будівлі. Складається враження, що катаєшся за містом.

Катання у балках Дніпра

Поруч зі Старими Кодаками знаходиться балка Сажівка – ще одне мальовниче місце, де можна покататися велосипедом. Низка западин у балці утворює незвичайний рельєф. Перетинаючи балку, можна відчути себе в незвичайній зеленій долині, схожій на ту, що є в Новій Зеландії.

Біла балка знаходиться у Новокодацькому районі Дніпра. Тут багато зелені, гарна природа, часто можна зустріти велосипедистів та любителів піших прогулянок. Біла балка – це свого роду комплекс пагорбів, у яких живуть люди, росте ліс та з підземних джерел тече кілька маленьких річок. Протяжність балки від краю до краю становить 7 км, а перепади між пагорбами – 40 метрів. Назву свою вона отримала через білі гранітні скелі, які тут розташовані і родовищем білої глини, яке було виявлено тут багато років тому.

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