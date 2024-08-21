ТОП-10 каскадних водоспадів України: де знаходяться і скільки часу до них добиратися з Дніпра

Україна багата не лише на мальовничі гори та старовинні замки, а й на водоспади. Останні дні літа та початок осені – ідеальний час для їхнього відвідування. Вже не так спекотно, як улітку, а й у води ще не холодно. Найбільша частина водоспадів розташована у західній частині країни, тому щоб дістатися до них із Дніпра необхідно витратити досить багато часу на дорогу.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-10 найкрасивіших водоспадів України та дізналися, скільки часу необхідно витратити на те, щоб дістатися до них із Дніпра.

Водоспад Пробій

Водоспад Пробій знаходиться у самому центрі Яремче, що в Івано-Франківській області. Ще називають Яремчанський водоспад. Він вважається найповноводнішим каскадним водоспадом у Карпатах. Побачити його можна з усіх ракурсів. Тут спеціально для туристів збудували міст на висоті 20 метрів. На ньому також можна прогулятися та подивитися на водоспад, а можна зайнятися джампінгом. Висота падіння води – 8 метрів. Каскади розташовані на річці Прут. Водоспад розташований на території Карпатського національного природного парку.

Дорога від Дніпра до Яремче становить майже 970 км, щоб її подолати необхідно витратити щонайменше 14 годин, їли їхати машиною чи автобусом, щоб дістатися водоспаду потягом знадобиться майже 20 годин.

Водоспад Женецький гук

Водоспад Женецький гук також знаходиться у Яремчі, на території Карпатського національного природного парку. Розташований на річці Женець, неподалік Ворохти. Водоспад однокаскадний, вода падає із висоти близько 19 метрів. Назив водоспад отримав від специфічного звуку, який створює падаюча на каміння вода. Найбільш потужний потік води тут під час танення снігів навесні та в сезон дощів.

На дорогу також потрібно витратити від 14 до 20 години, залежно від типу транспорту.

Сукельські водоспади

Сукельські водоспади знаходяться у Болехові, Івано-Франківській області. Це «збори» кількох водоспадів, розташованих у одному місці з відривом близько 100-500 метрів друг від друга. Усього їх вісім штук. Висота водоспаду коливається від 1,5 до 8 метрів. Дістатися міста з Дніпра на машині або автобусі можна за більш ніж 14 годин.

Здолати потрібно буде майже тисячу кілометрів. Пересування потягом займе понад 22 години.

Лужківський водоспад

Лужківський водоспад розташований у Косівському районі Івано-Франківської області. Висота його – 14 метрів. Його потоки впадають у струмок та річку Великорожинку. Водоспад оточений лісом.

Дістатися сюди можна за 14-20 годин, залежно від типу транспорту.

Водоспад Шипіт

Водоспад Шипіт вважається одним із 7 природних чудес України. Знаходиться неподалік озера Синевір, в одному із районів Закарпаття. За однією з версій, його назва походить від того, що постійний шум води схожий на шепіт, за іншою – тут таємно зустрічалися закохані і одного разу під час грози вода їх змила. Мати дівчини стала свідком трагедії та щовечора приходила до місця смерті доньки. На цьому місці згодом утворився водоспад і матері дівчини начебто чути шепіт доньки. Висота водоспаду – 14 метрів.

Щоб доїхати сюди з Дніпра потрібно подолати майже 1100 км або проїхати майже 17 годин на машині або витратити понад 23 години на поїзд.

Манявський водоспад

Манявський водоспад знаходиться у Карпатах, у межах Богородчанського району Івано-Франківської області. У місці, де утворюється водоспад, сходяться три пороги гірської річки Манявка. Висота падіння води – 18 метрів. Також тут можна побачити як на поверхні виступають породи різних геологічних періодів – палеогену, неогену та крейдяного. Водоспад розташований в ущелині, серед стрімких гір.

Вважається одним із найвищих водоспадів у Карпатах.

На те, щоб доїхати до цього водоспаду, необхідно витратити від 13 годин на машині або майже 20 годин на поїзді.

Джуринський водоспад

Джуринський водоспад знаходиться у Заліщицькому районі Тернопільської області. Розташований на річці Джурін, його висота – 16 метрів, ширина – 20 метрів. Має 3 каскади. Водоспад входить до складу Національного природного парку «Дністровський каньйон» та вважається одним із найвищих водоспадів України, розташованим не в горах, а на рівнині. У теплу пору року у водоспаді можна купатися.

Згідно з місцевою легендою, водоспад створили турки під час осади стародавнього замку поблизу. Для створення потоку води в 1672 турки перерубували кам’яний кряж між двома ділянками річки Джуріна і таким чином виник водоспад. Ще одна версія його походження говорить про те, що водоспад як елемент парку було створено на початку 1800-х років.

З Дніпра до Заліщицького району можна дістатися машиною за майже 13 годин або поїздом за 17 годин.

Водоспад Гуркало

Водоспад Гуркало розташований у Львівській області в одній із приток річки Стрий, на території Національного природного парку «Сколівські Бескиди». Висота падіння води – 5 метрів. Він складається з одного каскаду, який навпіл поділяє скельний виступ. Через такий поділ водоспад називають «українська Ніагара».

Один із потоків більш повноводний, другий у посушливий період періодично зникає. Біля підніжжя водоспаду є невелике озеро, яке називають «чашею молодості». Вважається, що якщо викупатися у цій воді, то заряд молодості та бадьорості забезпечений надовго.

Потяг подолає відстані від Дніпра до Стрия майже за 16 годин. Машиною можна дістатися за 13 годин.

Ялинський водоспад

Ялинський водоспад знаходиться у Рахівському районі Закарпаття. Його висота 26 метрів, це офіційно найвищий однокаскадний водоспад у Карпатах. Він розташований на схилах гори серед лісу, на річці Ялин.

Майже тисячу кілометрів займе дорога з Дніпра до Рахова, плюс ще треба час дістатися до села, де знаходиться водоспад. На все це потрібно близько 16 години на машині або майже 22 години на поїзді.

Багровецький водоспад

Багровецький каскад водопадів знаходиться неподалік от Яремче, у Надворнянському районі. Висота та перепади води у ньому становлять від 1,5 до 10 метрів. Вода спадає трьома уступами.

Аби дістатись до нього з Дніпра потрібно витратити майже 20 годин потягом або від 14 годин на авто чи автобусі.

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