ТОП-10 фактів про Дніпро: новий 127 метровий будинок, тунель кохання та макет арки мосту

Цими вихідними Дніпро святкуватиме 248 років з дня заснування міста. Спочатку населений пункт було заплановано звести на лівому березі, на межах сучасного міста Новомосковськ, але вже за кілька років його перенесли на правий берег.

На честь Дня народження міста журналісти dnepr.info зібрали цікаві та незвичайні факти про улюблений Дніпро.

З недавніх пір Дніпро став входити до світового рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю. На потралі Numbeo щомісяця публікується вартість квадратних метрів житла у різних містах світу. Загалом у рейтингу 276 міст, у вересні 2024 року Дніпро займає 265 рядок. У середньому 1 кв м житла у місті можна купити за ціною 1,1 тис дол.

Досі у Дніпрі існує дерев’яний будинок, збудований за часів Катеринослава. Будівля була збудована у 1854 році. Тут і досі живуть люди. Будинок пережив повені та пожежі, революції та війни.

Найвища будівля Дніпра буде розташована на набережній – ЖК «Маяк» знаходиться в процесі будівництва. Він буде висотою 127 метрів або 36 поверхів. Частина з них буде віддана під офіси. В решті мешкатимуть люди. У вечірній час будівля підсвічуватиметься величезним променем, спрямованим у небо.

До цього пальму першості по висоті утримувало ЖК «Башти», висота яких складала максимум 123 метри. Вони також були першими хмарочосами, збудованими в Україні.

У Дніпрі є цілий квартал зруйнованих старовинних будинків. Знаходиться він на вулиці Січових Стрільців, не доїжджаючи до перехрестя з вулицею Святослава Хороброго. Будівлі були зведені у 1890-х роках, у 1990-х у них досі жили люди, але будинки вже були аварійними. Згодом людей відселили, а будинки перетворилися на напівзруйновані закиди.

На вулицях Дніпра дуже багато символів, присвячених коханню. Так, на набережній на лівому березі стоїть «Міст закоханих» – 6-ти метрова інсталяція, встановлена ​​спеціально для молодят, щоб вони за весільною традицією могли повісити на міст замок зі своїми іменами. Тут же є фонтан «Арка кохання».

На набережній правому березі є «Лава закоханих». Знаходиться вона біля входу на міст на Монастирський острів. Вважається, що якщо сісти на лаву та загадати бажання – воно обов’язково здійсниться. Також на правому березі є фонтан «Амур» та Алея закоханих.

У місті є свій «тунель кохання», як у Рівному. Тільки у Дніпрі він знаходиться у промисловій зоні. Пройтися ним досить складно – тут інтенсивний трамвайний рух. Тунель заріс деревами та диким виноградом, його протяжність – одна зупинка. З’явився він випадково, оскільки велику кількість дерев у промзоні висадили для очищення повітря. Вони розрослися та створили тунель.

На Монастирському острові у Дніпрі досі можна побачити макет арки Мерефо-Херсонського мосту. Довгий час він був оглядовим майданчиком, потім був обладнаний під кафе. Сьогодні майданчик покинутий.

Один із символів Дніпра знаходиться на набережній – це Куля бажань на Фестивальному причалі. Встановили його у 2005 році. За майже 20 років своєї «кар’єри» Кулю бажань 4 рази розбивали, але її завжди відновлювали та повертали на місце. Вважається, що вона може виконати бажання. Для цього потрібно доторкнутися до кулі рукою і подумати в цей момент про найзаповітніше бажання.

Перший найбільший торговий центр був збудований у Дніпрі. Це «Мост-Сіті». Його загальна орендна площа становить 38,4 тис. кв. м, а загальна площа 68 тис. кв. м. Його відкрили на початку 2000-х років.

Одна з найдовших сходів у Дніпрі знаходиться у парку Глоби. Щоб пройтися нею необхідно подолати 83 сходинки.

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