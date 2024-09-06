ТОП-10 фактів про Дніпро: новий 127 метровий будинок, тунель кохання та макет арки мосту

На честь Дня народження міста журналісти dnepr.info зібрали цікаві та незвичайні факти про улюблений Дніпро.
З недавніх пір Дніпро став входити до світового рейтингу міст із найдорожчою нерухомістю. На потралі Numbeo щомісяця публікується вартість квадратних метрів житла у різних містах світу. Загалом у рейтингу 276 міст, у вересні 2024 року Дніпро займає 265 рядок. У середньому 1 кв м житла у місті можна купити за ціною 1,1 тис дол.
Досі у Дніпрі існує дерев’яний будинок, збудований за часів Катеринослава. Будівля була збудована у 1854 році. Тут і досі живуть люди. Будинок пережив повені та пожежі, революції та війни.
Найвища будівля Дніпра буде розташована на набережній – ЖК «Маяк» знаходиться в процесі будівництва. Він буде висотою 127 метрів або 36 поверхів. Частина з них буде віддана під офіси. В решті мешкатимуть люди. У вечірній час будівля підсвічуватиметься величезним променем, спрямованим у небо.
До цього пальму першості по висоті утримувало ЖК «Башти», висота яких складала максимум 123 метри. Вони також були першими хмарочосами, збудованими в Україні.
У Дніпрі є цілий квартал зруйнованих старовинних будинків. Знаходиться він на вулиці Січових Стрільців, не доїжджаючи до перехрестя з вулицею Святослава Хороброго. Будівлі були зведені у 1890-х роках, у 1990-х у них досі жили люди, але будинки вже були аварійними. Згодом людей відселили, а будинки перетворилися на напівзруйновані закиди.
На вулицях Дніпра дуже багато символів, присвячених коханню. Так, на набережній на лівому березі стоїть «Міст закоханих» – 6-ти метрова інсталяція, встановлена спеціально для молодят, щоб вони за весільною традицією могли повісити на міст замок зі своїми іменами. Тут же є фонтан «Арка кохання».
На набережній правому березі є «Лава закоханих». Знаходиться вона біля входу на міст на Монастирський острів. Вважається, що якщо сісти на лаву та загадати бажання – воно обов’язково здійсниться. Також на правому березі є фонтан «Амур» та Алея закоханих.
У місті є свій «тунель кохання», як у Рівному. Тільки у Дніпрі він знаходиться у промисловій зоні. Пройтися ним досить складно – тут інтенсивний трамвайний рух. Тунель заріс деревами та диким виноградом, його протяжність – одна зупинка. З’явився він випадково, оскільки велику кількість дерев у промзоні висадили для очищення повітря. Вони розрослися та створили тунель.
На Монастирському острові у Дніпрі досі можна побачити макет арки Мерефо-Херсонського мосту. Довгий час він був оглядовим майданчиком, потім був обладнаний під кафе. Сьогодні майданчик покинутий.
Один із символів Дніпра знаходиться на набережній – це Куля бажань на Фестивальному причалі. Встановили його у 2005 році. За майже 20 років своєї «кар’єри» Кулю бажань 4 рази розбивали, але її завжди відновлювали та повертали на місце. Вважається, що вона може виконати бажання. Для цього потрібно доторкнутися до кулі рукою і подумати в цей момент про найзаповітніше бажання.
Перший найбільший торговий центр був збудований у Дніпрі. Це «Мост-Сіті». Його загальна орендна площа становить 38,4 тис. кв. м, а загальна площа 68 тис. кв. м. Його відкрили на початку 2000-х років.
Одна з найдовших сходів у Дніпрі знаходиться у парку Глоби. Щоб пройтися нею необхідно подолати 83 сходинки.
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