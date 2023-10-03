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То був не військовий: у міськраді Дніпра прокоментували випадок у маршрутці №87А

Сьогодні 12:21
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У мережі мешканці Дніпра поскаржилися на водія маршрутки №87А.

Новости Днепра про То був не військовий: у міськраді Дніпра прокоментували випадок у маршрутці №87А

За словами дніпрянки Анастасії, 1 жовтня вона стала свідком неприємного інциденту: військового нібито вигнали з маршрутки №87А. Як розповіла містянка, на одній із зупинок до салону зайшов чоловік у формі, але пасажир не встиг навіть показати свої документи, як на нього почав кричати водій. 

Пізніше цю ситуацію прокоментував спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради Іван Васючков. Він зазначив, що то був не військовий, а співробітник охоронної агенції, до того ж чоловіків було двоє – вони намагалися проїхати безкоштовно.

Водії їх вже знають в обличчя, тому і була відмова, – сказав Васючков.

Також він зазначив, що за останні 3,5 роки у Дніпрі не було жодного випадку відмови військовим з УБД в безкоштовному проїзді. Зате були випадки, коли писали про військових, а виявилося, що з транспорту висадили нетверезого рибалку в штанах хакі і представника ТЦК, який не має пільг у громадському транспорті.

Джерело: Telegram-канал “Стоп Фейк Дніпро”. 

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Новости Днепра про То був не військовий: у міськраді Дніпра прокоментували випадок у маршрутці №87АУкраїнська

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