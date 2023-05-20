Ткаченко відповів, чи можуть в Україні закрити Telegram

Телеграм підозрюють в "російському сліді".

Наразі Telegram одна із найпопулярніших соцмереж в Україні, якою користуються мільйони людей. Нещодавно міністр культури Олександр Ткаченко висловив сумніви щодо того, чи є безпечним цей месенджер для українців, адже “зв’язку з керівництвом цієї компанії немає”, тому треба розглянути питання врегулювання контенту, який поширюють в цьому месенджері.

Через цю неоднозначну заяву багато хто припустив, що доступ до Telegram можуть закрити.

Втім, сьогодні 20 травня, відповідаючи на питання журналістів Ткаченко зазначив, що “Telegram” закривати ніхто не буде. Про це повідомляє “Укрінформ”.

Що передувало

Розмови про те, що чи безпечний Telegram тривають давно. Цю соцмережу підозрюють у співпраці з ФСБ, хоча на самій РФ месенджер заборонений. Крім цього, більшість каналів є анонімними, та існує низка пропагандистських ресурсів, які поширюють російські вкиди.

А у кінці квітня Олександр Ткаченко зазначив, що триває дискусія про “певне регулювання” Telegram.

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