Тільки на вихідних: де у Дніпрі можна безкоштовно паркуватися

У Дніпрі проаналізували завантаженість паркувальних майданчиків і впровадили зміни, щоб розвантажити деякі з них.

Як виявилося, низка майданчиків сильно перезавантажені на вихідних. Водночас деякі зі стоянок – пусті. Щоб збалансувати цей розрив менш популярні паркувальні місця зроблять безплатними у суботу та неділю.

За словами начальника виробничого-технічного відділу КП “Транспортна інфраструктура міста” ДМР Андрія Осипова, йдеться про 124 майданчики, більшість з яких розташована в центральній частині міста.

4 із них у зоні “А”, 96 у зоні “В” і 24 у зоні “С”. У будні з 08:00 до 20:00 оплата залишається та здійснюється за тарифом відповідної зони.

Оператор вже перепрограмував технічне обладнання та вніс відповідні зміни. Упродовж тижня закінчать заміну інформаційних табличок на майданчиках, – зазначили у міськраді.

Перелік майданчиків, де змінився режим роботи, за посиланням.

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