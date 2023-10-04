Тільки на вихідних: де у Дніпрі можна безкоштовно паркуватися

Як виявилося, низка майданчиків сильно перезавантажені на вихідних. Водночас деякі зі стоянок – пусті. Щоб збалансувати цей розрив менш популярні паркувальні місця зроблять безплатними у суботу та неділю.
За словами начальника виробничого-технічного відділу КП “Транспортна інфраструктура міста” ДМР Андрія Осипова, йдеться про 124 майданчики, більшість з яких розташована в центральній частині міста.
4 із них у зоні “А”, 96 у зоні “В” і 24 у зоні “С”. У будні з 08:00 до 20:00 оплата залишається та здійснюється за тарифом відповідної зони.
Оператор вже перепрограмував технічне обладнання та вніс відповідні зміни. Упродовж тижня закінчать заміну інформаційних табличок на майданчиках, – зазначили у міськраді.
Перелік майданчиків, де змінився режим роботи, за посиланням.
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