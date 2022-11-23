Ті самі Зая та Котя: у Дніпрі відкрилась виставка милих картин про життя під час війни (ФОТО)

У торговому центрі Дафі відкрилась виставка картин дніпровської художниці Лесі Бельдій. Ви напевне вже бачили цих мультяшних героїв. Герої картин дніпровської художниці Лесі Бельдій Зая та Котик завдяки публікаціям у соцмережах вже давно полюбилися поціновувачам прекрасного. Они чем-то напоминают комиксы Ким Касали «Love Is». Сейчас на жизнь мультяшных героев влияет война, однако они призывают не […]

У торговому центрі Дафі відкрилась виставка картин дніпровської художниці Лесі Бельдій. Ви напевне вже бачили цих мультяшних героїв.

Герої картин дніпровської художниці Лесі Бельдій Зая та Котик завдяки публікаціям у соцмережах вже давно полюбилися поціновувачам прекрасного.

Они чем-то напоминают комиксы Ким Касали «Love Is». Сейчас на жизнь мультяшных героев влияет война, однако они призывают не паниковать, а делать что-то полезное, например, коктейли Молотова.

А тепер на цих милих та патріотичних персонажів можна помилуватися наживо, на персональній виставці художниці.

Експозиція відкрита на другому поверсі ТРЦ «ДАФІ», помилуватися картинами можна абсолютно безкоштовно.

З експозицією ознайомилася та поділилася своїм захопленням Ірина Кальянова:

«У Дафі на 2-му поверсі зараз проходить виставка робіт художниці з Дніпра Леся Бельдий з її відомої серії про невгамовну парочку Котю та Заю. Колись їхні пригоди були радісними і кумедними, реальність внесла свої корективи. Але оптимізму і впевненості у краще вони не втратили ! До речі, листівки із Заєю та Котею продаються в кав’ярнях Оз Кава, а на сторінці художниці з’являються нові роботи про цю парочку і не тільки».

Фото Ірини Кальянової.

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