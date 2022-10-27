Тхне лікарнею: на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом

У Кривому Розі вода з-під крану тхне йодом.

На дивний запах води скаржаться мешканці Кривого Рогу. Містяни повідомляють, що вже декілька днів з крану тхне йодом.

Зокрема мешканці Центрально-Міського району жаліються, що у ванні тхне лікарнею, медикаментами та йодом. У Кривбасводоканалі отримали скарги від містян і обіцяли перевірити воду.

З’ясувалося, що всьому виною водорості. Як зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, частину Центрально-Міського району перевели на інший водогін, після атаки на Карачунівьску греблю.

Про воду. Вже добу вода у південній частині міста має неприродний запах та смак йоду. Це сталося тому, що при ракетній атаці на Карачунівську греблю водозабір теж був зруйнований. Ми перейшли на інший водозабір, який знаходиться набагато глибше. І минулої ночі водозабір почав «хапати» донні водорості, які й створили цю проблему. Спрогнозувати це наперед було неможливо. Вже знайдено технічне рішення і вода буде відбиратися у верхніх шарах. Думаю, що до кінця дня відбудеться промивання системи, і ця проблема зникне, – повідомив Вілкул.

Крім того, він зазначив, що проведено всі лабораторні аналізи, цей запах та смак йоду абсолютно не впливає на якість води, вода за всіма параметрами відповідає нормам. Для здоров’я шкоди бути не може

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