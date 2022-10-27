Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Тхне лікарнею: на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом

Сьогодні 12:58
просмотров

У Кривому Розі вода з-під крану тхне йодом.

Новости Днепра про Тхне лікарнею: на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом

На дивний запах води скаржаться мешканці Кривого Рогу. Містяни повідомляють, що вже декілька днів з крану тхне йодом.

Зокрема мешканці Центрально-Міського району жаліються, що у ванні тхне лікарнею, медикаментами та йодом. У Кривбасводоканалі отримали скарги від містян і обіцяли перевірити воду.

З’ясувалося, що всьому виною водорості. Як зазначив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, частину Центрально-Міського району перевели на інший водогін, після атаки на Карачунівьску греблю. 

Про воду. Вже добу вода у південній частині міста має неприродний запах та смак йоду. Це сталося тому, що при ракетній атаці на Карачунівську греблю водозабір теж був зруйнований. Ми перейшли на інший водозабір, який знаходиться набагато глибше. І минулої ночі водозабір почав «хапати» донні водорості, які й створили цю проблему. Спрогнозувати це наперед було неможливо. Вже знайдено технічне рішення і вода буде відбиратися у верхніх шарах. Думаю, що до кінця дня відбудеться промивання системи, і ця проблема зникне, – повідомив Вілкул.

Крім того, він зазначив, що проведено всі лабораторні аналізи, цей запах та смак йоду абсолютно не впливає на якість води, вода за всіма параметрами відповідає нормам. Для здоров’я шкоди бути не може

Новости Днепра про Тхне лікарнею: на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодом

Читайте також:

Новости Днепра про Тхне лікарнею: на Дніпропетровщині вода з-під крану пахне йодомУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:19
    На Дніпропетровщині під час руху загорілася вантажівка

    У середу, 26 жовтня, о 16:57 на лінію «101» повідомили…

    Отруїлася грибами: у Дніпрі померла 8-річна дівчинка
    Новини Дніпра
    Вчора 18:28
    Отруїлася грибами: у Дніпрі померла 8-річна дівчинка

    Сьогодні, 26 жовтня, в одній із лікарень Дніпра померла 8-річна…

    Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з’явився старий колісний пароплав (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 16:56
    Уперше за 12 років: на Перемозі на косі з води з’явився старий колісний пароплав (ФОТО)

    Через зниження рівня води у річці Дніпро на поверхню випливло…

    На бойових літаках ЗСУ може з’явитися унікальний петриківський розпис
    Новини Дніпра
    Вчора 16:43
    На бойових літаках ЗСУ може з’явитися унікальний петриківський розпис

    Петриківський розпис може з'явитися на українських бойових літаках

    Наверх