Термінова робота у Дніпрі: яких співробітників шукають наприкінці літа у Дніпрі

Термінову роботу в Дніпрі можна знайти в будь-який час: роботодавцям постійно потрібні співробітники. Вони готові брати на роботу претендента без резюме та тестового завдання. Головне – це бажання людини знайти термінову роботу у Дніпрі та її змога працювати.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку термінових вакансій у Дніпрі на кінець серпня 2024 року.

У Дніпрі терміново потрібний кухар-сушист. Платити обіцяють від 24 до 36 тис. грн на місяць. До обов’язків входитиме не лише приготування страв японської кухні, таких як суші, роли, суші-бургери тощо, а й підготовка інгредієнтів до них – овочів, рису, риби. Також кухар обов’язково має тримати кухонний інвентар у чистоті, розробляти нові страви для меню. Але останнє за наявності досвіду. Бажаний досвід роботи кухарем-сушистом, готовність працювати в режимі великого навантаження під час пікових годинників, відповідальність та пунктуальність. За одну зміну можна заробити 1,5 тис. грн. Режим роботи можна вибрати: є як стандартний, так і гнучкий графік.

Адміністратор дитячого лабіринту може заробити у Дніпрі від 10 до 15 тис грн. Роботодавець обіцяє гнучкий графік. Досвід роботи не обов’язковий. Як зазначає роботодавець, вакансія підійде кандидатам пенсійного віку, студентам.

У Дніпрі терміново потрібний співробітник – продавець продовольчих товарів. Зарплату обіцяють платити від 17 до 20 тис. грн на місяць. Зайнятість повна, графік 7/7 з 8 до 20 години.

У Дніпрі терміново шукають кухарі-шаурмістів. Платити обіцяють від 15 до 25 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде повний робочий день. Головне завдання – приготування шаурми, бургерів, напоїв.

Терміново потрібен у Дніпрі водій категорії С, Є. Основні обов’язки: доставка вантажів за певними маршрутами, забезпечення безпечного та своєчасного перевезення вантажів, контроль за технічним станом автомобіля, дотримання правил дорожнього руху. Бажаний досвід роботи хоча б 2 роки. Платити обіцяють 35 тис грн на місяць.

У Дніпрі терміново потрібні охоронці. Платити обіцяють від 9 до 11 тис грн на місяць. Досвід роботи не потрібний. Працювати потрібно буде вахтовим методом 20/10. Для роботи видається форма.

Терміново шукають у Дніпрі комплектувальників на склад. Платити обіцяють від 18 до 23 тис грн на місяць. Графік роботи день/ніч 48 годин. Харчування обіцяють за спеціальними цінами.

На одне із підприємств Дніпра терміново шукають співробітників для пакування поліетиленової тари. Зарплата від 17,6 до 18,4 тис. грн. Повна зайнятість, досвід роботи не потрібний. Зміна триває 12 годин.

Терміново потрібен співробітник виробництва ковбасних виробів. Платити обіцяють від 18 до 25 тис. грн. Досвід роботи не потрібний. Графік роботи день/ніч /48 годин. Співробітникам надається безкоштовне харчування у їдальні підприємства, робочий одяг та взуття.

У Дніпрі терміново шукають вантажника-комплектувальника. Зарплата 21-22 тис. грн на місяць. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень із 8 ранку до 17 вечора. Обов’язки – розвантаження та навантаження товарів, збирання замовлень, фасування. Роботодавець вказує, що робота може підійти пенсіонерам, жінкам, оскільки вага вантажів невелика.

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