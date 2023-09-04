Термінова робота у Дніпрі: список вакансій та скільки платитимуть

Тим, кому терміново потрібна робота у Дніпрі, знайти її не так складно. Але за умови, що претендент готовий працювати у можливо не звичній для нього сфері. Терміново шукають на ринку праці продавців, підсобних робітників, промоутерів, доглядальниць. Тим, хто хоче терміново знайти роботу в Дніпрі, пропонують зарплату в середньому від 12 тис грн на місяць, але є варіанти, коли платять від 7 тис грн або коли можна заробити до 30 тис грн на місяць. Роботодавці згодні на повну відсутність досвіду у претендента при працевлаштуванні на ряд вакансій.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку варіантів роботи, куди терміново потрібний співробітник у Дніпрі.

У Дніпрі терміново потрібний кур’єр. Платити готові від 20 до 30 тис грн на місяць. Працювати потрібно буде повний день. Серед основних вимог: відповідальність, вміння вчасно виконувати поставлені завдання. До обов’язків входить доставка товарів з інтернет-магазину за різними адресами замовника. Потрібні як піші кур’єри, так і ті, хто має свій транспорт.

Доглядальниця в пансіонаті може заробити від 7 до 9 тис грн на місяць. Претендувати на вакансію може людина з досвідом роботи від року. Також на роботу готові взяти пенсіонерів. Працювати потрібно вахтовим методом через тиждень. Жити можна буде у пансіонаті. Проживання та харчування за рахунок роботодавця.

Робітник на будівництві може заробляти від 25 до 30 тис грн на місяць. Як зазначено в оголошенні про термінову вакансію, за тиждень можна отримати 5 тис грн. Працювати потрібно буде повний робочий день. Платитимуть щодня. Що треба робити – розкажуть на місці.

Закладу громадського харчування в Дніпрі терміново потрібна посудомийниця. Досвід роботи не важливий. Головне – бажання працювати. Обіцяють гнучкий графік. Платити обіцяють від 7,5 до 10 тис грн.

Також терміново шукають кухарі до їдальні. Місце роботи – район житлового масиву Червоний Камінь. Графік роботи з 7 ранку до 15 години дня. Зарплата 12 тис грн.

У комп’ютерний клуб у Дніпрі терміново потрібен адміністратор. Досвід роботи бажаний, але якщо його немає – нічого страшного. Платити обіцяють від 11 до 22 тис. грн на місяць. Графік роботи – змінний. Від претендента вимагається доглянутий зовнішній вигляд і бажання заробляти. Працювати треба буде позмінно.

Від 8 до 10 тис грн у Дніпрі може заробити продавець пива. Роботодавець готовий розглянути претендентів без досвіду. Працювати потрібно буде з 10 ранку до 21 вечора. Графік роботи 2/2.

У Дніпрі терміново шукають малярів для ремонту під’їздів. Платити обіцяють від 2 тис. грн за один зроблений поверх у багатоквартирному будинку. Як сказано в оголошенні, таким чином можна заробити за місяць до 40 тис грн. Графік зайнятості – повний робочий день, потрібний досвід роботи від року. Зарплата видається двічі на тиждень.

Санітарка, яка займається прибиранням кабінетів у приватному медичному центрі, може заробити від 8 до 9 тис грн. Від претендентки потрібна уважність та відповідальність, а також охайний зовнішній вигляд.

Ресторану терміново потрібний офіціант. Платити готові від 15 тис. грн на місяць. В оголошенні сказано, що одна зміна коштує 500 грн ставки плюс всі чайові офіціант може залишити собі. Таким чином за місяць можна заробити до 25 тис грн. Досвід роботи не потрібен – обіцяють усьому навчити. Від кандидата вимагається: відповідальність, гарний настрій та знання меню закладу. Працювати потрібно буде 5 днів на тиждень із 8 ранку до 18:00.

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