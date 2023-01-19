Тепло, як навесні: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

У наше місто йде потепління.

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі похмура погода у другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 січня:

Йде дощ — до кінця місяця дощитиме.

Повний місяць – до весняного повноводства.

Опівдні сині хмари до врожаю.

Сильні вихори – до гарного роїння бджіл.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: