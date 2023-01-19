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Тепло, як навесні: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

Сьогодні 06:15
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У наше місто йде потепління.

Новости Днепра про Тепло, як навесні: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі похмура погода у другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.

Народні прикмети на 19 січня:

  • Йде дощ — до кінця місяця дощитиме.
  • Повний місяць – до весняного повноводства.
  • Опівдні сині хмари до врожаю.
  • Сильні вихори – до гарного роїння бджіл.

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Новости Днепра про Тепло, як навесні: сьогодні на дніпрян чекає гарна погодаУкраїнська Новости Днепра про Тепло, як навесні: сьогодні на дніпрян чекає гарна погодаРусский

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