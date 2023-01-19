Тепло, як навесні: сьогодні на дніпрян чекає гарна погода

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі похмура погода у другій половині дня поступиться своїми позиціями, але вже до вечора небо знову затягнеться хмарами. Без опадів! Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +10°. Швидкість вітру до 6 метрів за секунду.
Народні прикмети на 19 січня:
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Про це повідомляє "Дніпро Інфо" з посиланням на Патрульну поліцію.
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