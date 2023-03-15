Тепло та сонячно: погода у Дніпрі на 15 березня

На вулиці - справжня весна!

За прогнозами синоптиків, потішивши нас безхмарним ранком, погода зміниться вже в середині дня і небо в Дніпрі вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів! Вранці температура повітря +3°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +12°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 15 березня:

Якщо вдень буде дощовий, то весна буде пізньою.

Якщо день морозний, то довго не зросте трава.

Сніг іде вранці — чекайте на хороший урожай зернових.

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